Relazioni pubbliche e Comunicazione, orientamento online

I corsi di laurea in Relazioni pubbliche e in Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni dell’Università di Udine si presentano online su Microsoft Teams attraverso i due cicli di incontri “UNIversoRP” e “UNIversoCOMUNICAZIONE”. Nel nuovo format dedicato all’orientamento, attraverso una serie di focus tematici, le persone interessate potranno scoprire, assieme a tutor, studenti e laureati, i due corsi di laurea, le opportunità di formazione e sciogliere eventuali dubbi.

La prenotazione agli incontri di Relazioni pubbliche può essere fatta compilando il form al link https://bit.ly/UNIversoRP_Uniud, mente per quelli di Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni compilando il form al link https://bit.ly/UNIversoCOMUNICAZIONE_Uniud. Per maggiori informazioni, scrivere a tutor.cego@uniud.it.

Per il ciclo “UNIversoCOMUNICAZIONE” è previsto un incontro al mese, dalle 10 alle 11. Venerdì 3 luglio presentazione di UniFERPi Gorizia e approfondimento sulle attività di tirocinio curricolare. Venerdì 7 agosto simulazione del test di accesso e presentazione di alcuni esempi di project management. Lunedì 28 settembre, in occasione della Settimana del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020, il terzo e ultimo incontro sarà incentrato sulla presentazione dei progetti sviluppati sul tema della sostenibilità.

Per il ciclo “UNIversoRP” in calendario ci sono sei appuntamenti: tre a luglio, due in agosto e uno a settembre. Lunedì 6 luglio dalle 17 alle 18 si affronterà il tema dell’internazionalità attraverso il progetto di mobilità Erasmus e il “Globcom-Global Communications Project”, il network accademico internazionale al quale partecipano studenti di Relazioni pubbliche e di Scienze della comunicazione provenienti da tutto il mondo.

I successivi appuntamenti si terranno tutti dalle 10 alle 11. Venerdì 10 luglio verranno presentate UniFERPi Gorizia, la sezione studenti della Federazione Relazioni Pubbliche Italiana, e alcune testimonianze di attività formative effettuate durante il corso di laurea triennale. Lunedì 13 luglio focus sul Laboratorio curricolare di tecniche di organizzazione. Si parlerà di come progettare una campagna di comunicazione sociale e di come progettare un evento con la presentazione dell’iniziativa “Genereazioni #iorispetto” e della comunicazione sui social con un’introduzione al Progetto di Identità Digitale “WE are Uniud”.

Nel mese di agosto, lunedì 3 nuovo focus sul laboratorio curricolare di advertising e sul il progetto di comunicazione sociale “StradAmica 2”, mentre venerdì 21 agosto si terrà una simulazione del test di accesso e verranno fornite informazioni sui servizi di Uniud e sulle modalità di immatricolazione.

L’ultimo incontro si terrà lunedì 14 settembre con la presentazione dei progetti del laboratorio curricolare di informatica multimediale e il laboratorio di ricerca SASWEB.

Confermato inoltre anche l’ormai tradizionale appuntamento annuale del “Welcome aboard!” l’open day dedicato alle figure professionali della comunicazione e alle carriere dei laureati e delle laureate, in programma venerdì 25 settembre alle ore 10.

Ulteriori approfondimenti sui due corsi di laurea e sul mondo della comunicazione e delle relazioni pubbliche vengono proposti anche sulle pagine social Facebook e Instagram di Tutor CeGo e del progetto di identità digitale “WE are Uniud”.