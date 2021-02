Relazioni pubbliche, open day del corso di laurea

Giovedì 25 febbraio dalle 15.30 alle 17, torna l'Open Day del corso di laurea in Relazioni pubbliche dell'Università di Udine a Gorizia, tradizionale incontro di orientamento per studenti delle scuole superiori, famiglie e interessati. L’appuntamento si terrà interamente online sulla piattaforma di Microsoft Teams. L’incontro di orientamento permetterà di conoscere l’offerta formativa, le modalità di accesso e gli sbocchi professionali del corso di laurea. Sarà inoltre un’occasione per dialogare con i docenti e i tutor. Gli interessati avranno anche la possibilità di effettuare la simulazione del test di accesso. L’Open Day è organizzato dal Centro Polifunzionale di Gorizia dell’Ateneo friulano, con il patrocinio del Comune di Gorizia e del Consorzio per lo Sviluppo del Polo Universitario di Gorizia.



Per partecipare è richiesta l’iscrizione compilando il form al link http://bit.ly/OpenDayRPUniud_21 entro le ore 14 di giovedì 25 febbraio. Seguirà una email con le indicazioni per l’accesso all’incontro. A fine evento è possibile richiedere l’attestato di partecipazione scrivendo a identitadigitale.rp@uniud.it. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo tutor.cego@uniud.it.



L’Open Day si aprirà con i saluti di Nicoletta Vasta, delegata del rettore per il Centro polifunzionale di Gorizia. Seguiranno le presentazioni dell’offerta didattica, da parte di Donatella Cozzi, delegata all’orientamento del polo goriziano, e degli sbocchi lavorativi del corso di laurea, che saranno illustrati da Renata Kodilja, coordinatrice dei corsi di laurea in Relazioni pubbliche e Comunicazione integrata per le imprese e le organizzazioni. Dalia Vodice, project manager e docente, terrà un approfondimento tematico sulle competenze del project management correlate all’ambito delle relazioni pubbliche.Al termine dell’incontro le tutor forniranno alcune indicazioni sui servizi offerti dal Centro polifunzionale di Gorizia e sulle modalità di accesso al corso di laurea. I partecipanti potranno effettuare anche un quiz online con alcune domande tipo del test di accesso.Le attività di orientamento proseguiranno anche nelle settimane successive con la pubblicazione sulle pagine social Facebook e Instagram di Tutor Cego e di We are Uniud di alcune rubriche con focus sul corso di laurea e sulla sede goriziana.