Resiutta si veste di festa

Con i suoi oltre cento stand, le attività per grandi e piccoli, i prodotti genuini della terra è una delle feste più attese dell'autunno: è la Festa dell'Agricoltura che domenica 6 ottobre ritorna a Resiutta. Rappresenta uno degli appuntamenti più significativi ed importanti per la valorizzazione del territorio montano della nostra regione e delle sue tipicità.

La formula, quest'anno, è arricchita di iniziative esperienziali per tutti i gusti.



Il prologo è in programma già sabato 5 con una serata musicale, ma il clou sarà il giorno seguente quando, alle 9, si inizia con una camminata a cura del Parco naturale delle Prealpi Giulie che porterà gli escursionisti fino alla Miniera del Resartico.

Spazio poi ai piccoli camminatori che, con l'associazione CamminaBimbi e l'Ente Parco, arriveranno fino al borgo Cros dove ci sarà una sorpresa musicale ad attenderli. Per entrambe le camminate – che sono gratuite – è richiesta la prenotazione, mandando una mail a info@parcoprealpigiulie.it e camminabimbi@hotmail.com-

Per chi invece vuole rimanere nel cuore della festa, dalle 11 iniziano i laboratori di cucina, curati da Alessandra Porcaro, che sorprenderà i presenti facendoli diventare chef per qualche ora.



Sempre dalle 11, fino alle 17 le maestre Elenalucia Maggioletti e Silvia Biancolino accompagneranno i curiosi nel mondo del mosaico.

E per i bambini? Un laboratorio speciale, per creare con gli oggetti del bosco piccoli strumenti musicali.

Tutto sarà arricchito dalla musica itinerante, dalle degustazioni e dalla gastronomia tipica, che potranno essere degustati anche grazie alla presenza degli allievi degli istituti scolastici di Tolmezzo Solari, Linussio e Cefap per offrire una dimostrazione delle loro attività.



Immancabile, infine, la grande pesca di beneficenza, che mette in palio semi, fiori e piante.

Come sempre Resiutta si prepara a indossare il suo abito migliore, ad accogliere i moltissimi presenti, che arrivano anche da Austria, Slovenia e dal Veneto, per far scoprire le bellezze del paese.