Respect!, a Lignano concerto-evento contro la violenza

Dopo il successo della prima edizione trasmessa il 22 novembre 2021 in diretta online, alla quale si sono connessi circa 500 studenti delle scuole superiori di Udine e provincia, torna - lunedì 25 luglio alle 21, in piazza D'Olivo - questa volta dal vivo, il concerto-evento Respect!, il progetto organizzato dall’associazione culturale Living Music, assieme a The Groove Factory, nato da un’idea dell’avvocata Ester Soramel.

Uno spettacolo che si propone d’illustrare attraverso la musica e l’arte visiva, forme comunicative emozionali e d’immediata percezione, per arrivare ai giovani con un linguaggio immediato, diretto e facilmente comprensibile, l’ampio spettro in cui si declina la violenza di genere, piaga sociale che continua a sanguinare, anche nella nostra regione.

Quindici brani, interpretati da cantanti e musicisti del Friuli Venezia Giulia, accuratamente selezionati nel panorama italiano e internazionale, dagli anni ’60 a oggi, per sottolineare la triste e persistente evoluzione di un fenomeno che purtroppo non conosce battute d’arresto. Ogni esibizione sarà impreziosita da un video creato ad hoc dal visual designer Marino Cecada, professionista di fama nazionale che ha lavorato, tra gli altri, con artisti del calibro di Ligabue, Elisa, Negrita, Il Volo, Negramaro, Giorgia e The Giornalisti.

Un evento che sarà un’esperienza coinvolgente per il pubblico: toccando la sfera emotiva, sarà condotto in profonde riflessioni sull’ampio spettro in cui si declina la violenza di genere. Da quella domestica al femminicidio, esaminando anche l’alibi del violento e le conseguenze sulle vittime collaterali, ossia i figli, per poi giungere al riscatto e all’emancipazione della donna dalle situazioni di oppressione. Tutto questo attraverso la forza dirompente di canzoni italiane che spaziano tra vari generi come Donna di Mia Martini, Malo di Bebe, Ballata Triste di Nada, La signora del quinto piano di Carmen Consoli, Colpo di pistola di Brunori Sas, Via Broletto 34 di Sergio Endrigo, Vietato morire di Ermal Meta, Il figlio del dolore di Adriano Celentano, Gesù Cristo sono io di Levante, Nessuna Conseguenza di Fiorella Mannoia.

Sul piano internazionale successi come Behind The Wall (Tracy Chapman), Where The Wild Roses Grow (Kylie Minogue, Nick Cave), I’m Ok (Christina Aguilera), X3 (Marti Stone) per concludere con Respect di Aretha Franklin.

Respect! è un progetto dell’Associazione Living Music assieme a The Groove Factory e l’avvocata Ester Soramel, realizzato con il patrocinio e sostegno del Comune di Lignano Sabbiadoro, nonché con il patrocinio della Commissione Regionale per le Pari Opportunità e dell’Associazione Zerosutre e con il supporto di Lions Club Udine Agorà e Lions Club Lignano Sabbiadoro.

Appuntamento lunedì 25 luglio 21 in piazza Marcello D’Olivo a Lignano Pineta. L’evento è gratuito.