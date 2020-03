C’è chi si tiene in forma, chi studia, altri che si prendono una pausa per ripensare sé stessi e il futuro ma anche chi dedicherà più tempo al proprio animale domestico. Parte da oggi, sulla pagina Facebook del Forum Giovani di Palmanova (www.facebook.com/forumgiovanipalmanova), la pubblicazione periodica di video consigli, realizzati dai ragazzi iscritti al Forum di Palmanova, su come vivere questi giorni di quarantena domestica. La campagna denominata “Resta a casa. Non mettere in quarantena il cervello!” vuole essere un valido aiuto su come sfruttare queste settimane per ripensare la propria persona, il mondo e il futuro che verrà.

“Abbiamo voluto raccontare, in modo semplice e spontaneo cosa stanno facendo i ragazzi e le ragazze del Forum Giovani in queste settimane di riposo forzato. Ci sembrava un modo utile e piacevole di tenere compagnia a tutte le persone costrette nelle proprie abitazioni, aiutandole a passare un po’ il tempo e magari invogliarle ad utilizzarlo per riflettere e ripartire con maggiore slancio. Io personalmente ho invitato ad eliminare il superfluo, progettare il futuro, accrescere la propria cultura personale anche visitando qualche museo in più, per ora solo virtualmente su internet, ma nei prossimi mesi anche dal vivo”, commenta Thomas Trino, assessore comunale alle politiche giovanili.

Che aggiunge: “Invito i ragazzi che lo vogliano, ad inviarci un loro video attraverso la pagina Facebook. Saremo felici di pubblicarlo e condividerlo. Vorrei anche segnalare la bellissima iniziativa di Francesco Marri che, sfruttando l’assonanza di alcuni famosi brand e con un pizzico di ironia, ha realizzato divertenti grafiche che invitano a restare a casa e superare il periodo di quarantena con allegria”.

Francesco Marri è un giovane visual designer, autore come FM Visual Designer, assieme a Luca De Matteis, di una spiritosa serie di immagini che stanno spopolando sulla rete. Messaggi chiari e ironici mischiano marchi famosi e messaggi testuali, ribadendo l’hashtag #iorestoacasa, lanciato dal Governo. Marri, di Romans d’Isonzo, è colui che due anni fa vinse il contest per la realizzazione del loro del Forum Giovani di Palmanova.