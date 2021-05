Restaurata la chiesa di Santa Maria Nascente di Artegna

"La celebrazione solenne che oggi inaugura simbolicamente le opere di restauro e di adeguamento impianti che sono stati realizzate nella pieve di Artegna ci ha ricordato quanto importante sia la cura del patrimonio sacro e culturale come collante simbolico per le nostre comunità: l'esortazione dell'arcivesco Mazzocato a 'continuare a sentirci sempre un unico popolo', rifuggendo ogni individualismo, è il messaggio che cercheremo di concretizzare nella vita di tutti i giorni".

Lo ha commentato l'assessore regionale alle Finanze del Friuli Venezia Giulia, Barbara Zilli, a margine della Santa Messa concelebrata dall'arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno Mazzocato nella chiesa di Santa Maria Nascente di Artegna, sul colle di San Martino, per inaugurare opere di ripristino alle otto vetrate istoriate e all'altare maggiore nonché la realizzazione di rinnovati impianti di illuminazione.

I lavori sono stati avviati nel giugno 2020 e terminati in queste settimane con un costo complessivo di 220mila euro, coperto con 146 mila euro con contributi regionali e con una donazione di 50 mila euro da parte di un corregionale benefattore, Aldo Naj Oleari.

"Un ulteriore segno dell'unità che contraddistingue la comunità di Artegna, a cui contribuisce anche l'opera di tanti volontari e associazioni che in questi mesi hanno lavorato per rendere accessibile la chiesa nei giorni della festività", ha aggiunto Zilli. L'intervento conclude una serie di lavori avviati dal 2001 per il recupero di tutto il patrimonio della parrocchia di Artegna.

Nell'intervento del sindaco Alessandro Marangoni e del presidente del Consiglio parrocchiale Paolo Copetti è stato rivolto un ringraziamento al parroco don Ivo Belfio e alla Regione "per il fondamentale contributo a quest'opera che ci consentirà, dopo momenti così duri e difficili, di reincontrarci".

Inaugurata nel 1830, la chiesa presenta un altare proveniente dall'oratorio dei Filippini e su di esso celebrò la sua prima messa San Luigi Scrosoppi.