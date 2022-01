Restyling per le strade bianche di Udine

Strade bianche cittadine al centro di un restyling a misura di podisti e ciclisti, a Udine. Lo annuncia il Vicesindaco e Assessore ai lavori pubblici Loris Michelini: “Sono stati confermati anche per l’anno 2022 alcuni importanti interventi di manutenzione lungo tutte le strade bianche pubbliche all’interno del Comune a Udine”.



“Si tratta - precisa Michelini - di una rete di circa otto chilometri utilizzata principalmente da podisti e ciclisti, ma anche da automobilisti, per la quale l’Amministrazione destina ogni anno circa 20mila euro per trattamenti di manutenzione del fondo in ghiaia”.



Il contesto ambientale richiede che il fondo stradale resti “naturale”, ma la convivenza con mezzi d’opera dal carico pensate come trattori e mietitrebbie e il passaggio di automobili crea nel tempo sconnessioni, buche e pozzanghere.



“È per questo che a inizio febbraio la ditta Bombardier, specializzata nel settore, interverrà con il primo di due turni di manutenzione annuale, ripianando i dissesti e ricaricando con materiale idoneo le situazioni più compromesse”.



Nello specifico gli interventi verranno eseguiti in“Ci teniamo a garantire la fruibilità di questi percorsi: per le auto, anche se restano sempre disponibili valide alternative su strade asfaltate, ma soprattutto per i pedoni e i ciclisti che vogliono approfittare di contesti naturali per passeggiate all’aria aperta”.Questo intervento si inserisce nel più ampio quadro delle manutenzioni della viabilità cittadina in cui coesistono appalti esterni per medie entità e squadre di operai comunali costantemente operative su tutto il territorio, tra asfalti, marciapiedi e pavimentazioni che, in questi ultimi anni, ricevono una crescente attenzione grazie al costante aumento delle risorse stanziate.“Si tratta, per il 2022, di circa 500mila euro a disposizione dell’Ufficio Manutenzioni, che saranno ulteriormente incrementati con successive variazioni di bilancio, in aggiunta alle nuove assunzioni previste tra il personale operativo ed in aggiunta ai diversi milioni di euro destinati al pari alle nuove opere per la mobilità”, conclude Michelini.