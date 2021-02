Rete 5G, cadono le barriere fisiche

L'introduzione della tecnologia di comunicazione 5G sta generando elevate aspettative, non solo da parte degli utenti consumer, ma anche per le aziende. Gli elevatissimi importi, che i principali carrier sono stati disposti a pagare per aggiudicarsi le frequenze necessarie a utilizzare questo tipo di tecnologia trasmissiva, testimoniano come le aspettative di ritorno economico siano rivolte soprattutto al mercato aziendale. Rispetto al 4G attualmente in uso, il 5G assicura una serie di vantaggi: un notevole incremento della velocità di trasmissione, una minore latenza (minor tempo per rispondere a un impulso trasmesso) e una banda più larga (più dati trasferiti nell’unità di tempo).

Per alcuni tipi di applicazione una o più di queste caratteristiche sono determinanti, ma finora non c’era la possibilità di connettere efficacemente il dispositivo o il sistema con una tecnologia mobile. Nell’era dell’azienda senza confini fisici e dei dipendenti operativi in mobilità, non poter utilizzare una connessione di tipo mobile diventa un vincolo pesante. Settori come quello della sanità, della logistica, l’automazione della produzione e tutto ciò che riguarda la sensoristica (smart cities, IoT…) sono tra quelli che trarranno sicuramente il massimo beneficio dall’introduzione del 5G.

Le reti 5G potranno essere sia di tipo pubblico (come le attuali 4G) e quindi gestite dai carrier, ma anche di tipo privato, quindi chiuse e riservate all’utilizzo interno di un’azienda; se pensiamo a un impianto fortemente automatizzato, con centinaia di sensori che trasmettono dati e decine di attuatori che comandano le parti fisiche dell’impianto, ci rendiamo immediatamente conto di quanto sia più facile collegarle con un paio di antenne 5G private invece di cablare l’intero stabilimento, con il rischio di dover sostenere pesanti costi in caso di ridisegno del layout. Le stime prevedono che circa la metà di tutte le reti 5G potranno essere private, anche se molte di queste saranno costruite e gestite dai carrier pubblici per conto delle aziende. Un aspetto determinante per il successo della tecnologia 5G sarà rappresentato dalla sicurezza delle informazioni che vi transiteranno.

L’esponenziale incremento del numero di dispositivi connessi e l’elevata capacità di trasferimento dati faranno sì che la superficie aziendale esposta a potenziali attacchi informatici diventi estremamente ampia e difficile da difendere. I dispositivi mobile hanno ormai capacità di elaborazione simili a quella dei pc e permettono di utilizzare le stesse applicazioni: in quest’ottica per garantire la piena sicurezza sarà necessario che ci sia una stretta collaborazione tra chi gestisce la rete 5G e chi si occupa delle applicazioni, in modo da fornire alle aziende un servizio sicuro sotto tutti i punti di vista.

Tutto questo, se ben eseguito, permetterà all’azienda di fare efficienza e trarre maggior valore dalle informazioni che possiede o tratta. Lo scenario che si ipotizza nel prossimo futuro in merito al 5G estremizza il concetto dell’azienda ubiquitaria, che perde i propri confini fisici, in cui il senso di ufficio quale luogo riservato alle attività lavorative e di perimetro aziendale perdono significato.