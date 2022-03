Retro/Attiva/Mente, videogames interattivi antistress

Inaugura venerdì 4 marzo, a Cervignano, nella Galleria Stone, e sarà visitabile fino a domenica 13, la mostra Retro/Attiva/Mente, una mostra interattiva curata, per la rassegna, dall’associazione ESP (Essere Sul Pezzo) suddivisa in due tematiche principali evidenziate anche da uno specifico allestimento.



In una parte della galleria saranno messe a disposizione del pubblico alcune opere videoludiche che trattano i disturbi come la depressione, l’ansia, i disturbi ossessivi compulsivi e l’autolesionismo, utilizzando stili grafici particolari e modalità di gioco diverse, dimostrando che il videogioco è una forma d’arte matura per trattare anche argomenti impegnativi. Nella seconda area, la mostra affronterà, invece, una tematica più leggera e renderà disponibili una selezione di video e retrogames storicamente significativi e particolarmente apprezzati per il loro ruolo di antistress grazie a stili grafici colorati ed efficaci e meccaniche semplici quanto magnetiche.



Partendo dalla tematica trattata nella rassegna 2021, ovvero quanto l’arte, come la letteratura, la musica o il teatro, possano giocare un ruolo fondamentale nella vita e contribuire alla nostra salute e al nostro benessere.La mostra nasce dal presupposto basato su diversi studi che mostrano come ormai i videogames - considerati a tutti gli effetti una forma d’arte in costante evoluzione, in cui convergono grafica, illustrazione, musica e narrativa - non siano più da considerare solo come mero passatempo, ma possano svolgere un ruolo curativo per alcune disabilità legate alla psiche, ai disturbi dello spettro autistico e forme di depressione lievi.Retro/Attiva/Mente è un evento collaterale della Rassegna di arte contemporanea 2021 TAKE CARE OF YOURSELF. Curata da Eva Comuzzi e Orietta Masin, la rassegna è sostenuta dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli e Cassa Rurale FVG, con il patrocinio di TurismoFVG, realizzata in partenariato con il Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Terzo di Aquileia e di Fossalta di Portogruaro, con ESP, CADMIO, ASA (Amsterdan Steet Art), Liceo professionale Louise Michel, Ruffec (Francia) e Galleria Myymälä2, Helsinki (Finlandia).Ingresso consentito con mascherino FfP2 e greenpass rafforzato.La mostra è aperta fino al 13 marzo il venerdì, sabato e domenica dalle 16 alle 19.30. Per informazioni: 338 8454492