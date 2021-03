Rette dell'asilo, da oggi le domande di riduzione

Benefici per la frequenza di nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e genitori e servizi sperimentali accreditati.

La Regione promuove l'accesso a nidi, servizi educativi domiciliari, spazi gioco, centri per bambini e genitori e servizi sperimentali accreditati, sostenendo le famiglie nel pagamento delle rette di frequenza.



Per l'Anno educativo 2021/22, che inizia il 1° settembre 2021 e si conclude il 31 agosto 2022, le richieste del beneficio vanno presentate dal genitore in possesso sia dei requisiti d’accesso e sia di quelli che ne determinano l’intensità più favorevole, esclusivamente per via telematica, tramite il sistema Istanze online, dal 31 marzo 2021 al 31 maggio 2021.



Per beneficiare dell’abbattimento rette il bimbo deve essere iscritto a un servizio educativo per la prima infanzia accreditato. Sul sito della Regione tutte le info.