Riaperta la Biblioteca statale Isontina

Dopo la chiusura disposta nell'ambito delle misure per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, da lunedì 2 marzo la biblioteca Isontina ha riaperto al pubblico con i consueti orari.



Gli utenti sono invitati ad attenersi a comportamenti che favoriscano la prevenzione del sovraffollamento delle sale lettura e degli altri spazi aperti al pubblico. Si suggerisce pertanto di limitare ai soli casi di effettiva e improrogabile necessità la presenza fisica nei locali della biblioteca, privilegiando, dove possibile, la fruizione dei testi e dei materiali mediante modalità digitali. In particolare, si suggerisce poi di non accedere alle sale di lettura per mere necessità di studio di materiali di cui si sia già in possesso.



Gli utenti dei servizi sono altresì invitati a rispettare le indicazioni previste dal Dpcm 1 marzo 2020 in materia di contenimento del contagio da Coronavirus, e in particolare a tenere un adeguato distanziamento di almeno un metro, sia davanti al personale addetto ai servizi al pubblico, sia nei confronti di altri utenti.