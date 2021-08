Riapre al pubblico il Sacrario Militare di Redipuglia

Da questa mattina, alle 8, riapre nuovamente al pubblico il Sacrario Militare di Redipuglia. Ripartono, quindi, le visite al Monumento nazionale, dopo il lungo e complesso intervento di restauro conservativo e di valorizzazione promosso dalla Struttura di Missione per la Valorizzazione degli Anniversari Nazionali e della Dimensione Partecipativa delle Nuove Generazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti.

I lavori hanno riportato a nuova vita la principale struttura del Sepolcreto, ossia la Scalea con le tombe dei Caduti e la sommitale Chiesa, la vVia Eroica con il piazzale e la trincea blindata. La Chiesa sarà presto riaperta alle funzioni religiose non appena saranno completati gli ultimi interventi tecnici su alcuni impianti di servizio.

L’accesso dei visitatori sarà regolato in base alle regole anti-Covid.