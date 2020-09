Riapre al pubblico l'Immaginario Scientifico di Pordenone

Riapre al pubblico il 6 settembre l'Immaginario Scientifico di Pordenone. Dopo l'estate, quando il science centre di Torre è stato dedicato esclusivamente ai i centri estivi, ora si riaprono le porte anche al pubblico, che potrà visitare il museo ogni domenica dalle 10.00 alle 18.00.



Verranno adottate tutte le misure per rendere le visite sicure, pur la piacevolezza dell'esperienza. In ottemperanza con le disposizioni per contenere il Covid-19, si ricorda che è necessaria la prenotazione, da fare online sul sito www.immaginarioscientifico.it

Tutti i residenti nel Comune di Pordenone hanno diritto al biglietto ridotto.