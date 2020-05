Riapre il Centro di Raccolta a Sacile

Riapre, dal 25 maggio, il Centro di Raccolta Comunale di Sacile, in via Strada Interna San Giovanni di Livenza. Nel rispetto delle norme comportamentali previste per impedire il contatto tra persone e cose, tutti coloro che accedono al centro di raccolta dovranno seguire e rispettare le indicazioni fornite dal personale addetto presente. Si dovrà mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro, fare uso della mascherina o comunque di una

protezione a copertura di naso e bocca e di guanti.

I cittadini possono effettuare il conferimento in maniera differenziata di buona parte delle tipologie di rifiuti prodotti e inoltre possono effettuare il ritiro o la consegna dei contenitori da utilizzarsi per il servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti. Il centro sarà aperto nei consueti orari disposti dall’amministrazione comunale.