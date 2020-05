Riapre il Parco Rifugio dell'Enpa Udine

Con l’avvio della Fase 2 riaprono al pubblico anche i cancelli del Parco rifugio di Udine gestito dalla locale sezione Enpa. A partire da sabato 9 maggio, infatti, la struttura riaprirà ai visitatori interessati a una adozione di un cane o di un gatto. Le visite avvengono, nel rispetto delle normative vigenti, solo su appuntamento fissato anticipatamente chiamando al telefono il numero 3461860455, scrivendo una mail all’indirizzo udine@enpa.org oppure contattando i volontari attraverso la pagina Facebook dell’associazione udinese.

Attualmente sono circa un centinaio i cani ospitati dal Parco rifugio e numerosi sono pure i gatti che ogni anno vengono accolti in attesa di adozione nella nuova struttura di via Gonars 107. L’attività dell’Enpa Udine, però, non si limita all’accudimento degli animali senza padrone, ma riguarda anche l’accompagnamento del pubblico per l’adozione di un nuovo amico, la collaborazione per l’assistenza di colonie feline, la verifica delle segnalazioni di maltrattamento, le iniziative di informazione e di integrazione volte alla giusta conoscenza del rapporto uomo-animale, oltre ad un’opera di sensibilizzazione, di stimolo, di denuncia ma anche di collaborazione con la pubblica amministrazione e con tutti gli organismi che a vario titolo si occupano di animali sul territorio.