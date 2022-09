Domenica 4 settembre riapre l'Immaginario Scientifico di Pordenone. Il museo della scienza interattivo e sperimentale di Torre sarà aperto al pubblico ogni domenica dalle 10.00 alle 18.00. Come sempre aprirà su prenotazione per gruppi e scuole da lunedì a venerdì.

All’interno del suggestivo ex Cotonificio, i visitatori potranno trovare apparati interattivi ed esperimenti: dalle illusioni ottiche alle ombre colorate, dagli specchi e le riflessioni ai suoni e alle onde elettromagnetiche. L'obiettivo è che il pubblico di tutte le età diventi protagonista della propria visita, entrando in diretto contatto con la scienza e con i fenomeni naturali in modo dinamico, informale e innovativo.

La novità per questa nuova stagione è i bambini fino a 6 anni non compiuti entreranno gratuitamente la domenica (per un massimo di 2 bambini per ogni adulto pagante). I residenti nel Comune di Pordenone come sempre avranno diritto al biglietto ridotto.

La prenotazione è consigliata. Per i gruppi e le scuole è obbligatoria: www.immaginarioscientifico.it