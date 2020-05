Riaprono gli sportelli rifiuti A&T 2000

A&T 2000, gestore dei rifiuti in 51 Comuni della regione, ha predisposto nei 17 Comuni per cui gestisce la tariffa puntuale o il tributo TARI la riapertura degli sportelli all’utenza per le pratiche amministrative della tariffa puntuale e della TARI a partire dal 1° giugno previa prenotazione.



I Comuni interessati sono: Basiliano, Buttrio, Campoformido Codroipo, Corno di Rosazzo, Gemona del Friuli, Lestizza, Martignacco, Moimacco, Pasian di Prato, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone, San Vito di Fagagna, Varmo, Venzone.



La riapertura degli sportelli all’utenza inizierà a partire dal 1° giugno, nei consueti orari di apertura, in base a quanto stabilito con ciascun Comune. Infatti, dato che la maggior parte degli sportelli sono ubicati all’interno dei Municipi, A&T 2000 sta lavorando in sinergia con le singole Amministrazioni per garantire le misure di sicurezza necessarie.



Per prenotare l’accesso allo sportello gli utenti dovranno chiamare il numero verde 800 008 310, gestito da personale di A&T 2000 S.p.A..dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30, il venerdì dalle 9.30 alle 12.30.A partire dal 1° giugno l’orario del numero verde verrà ampliato e sarà il seguente: lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.30; il mercoledì ed il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.In ogni caso, si invitano gli utenti a prenotare l’accesso agli sportelli nei casi effettivamente necessari. Per le pratiche per cui non è necessario recarsi fisicamente allo sportello (es. informazioni generiche sulla propria posizione, trasmissione di moduli già compilati e firmati, informazioni sulle fatture) si consiglia di utilizzare, ove possibile, la casella di posta elettronica tia@aet2000.it.Per quanto riguarda le misure di prevenzione del contagio dal virus COVID-19, gli sportelli saranno dotati di postazioni con pannelli protettivi in plexiglass e verrà assicurata un’adeguata pulizia dei locali e delle superfici di lavoro. In ogni caso, per l’accesso allo sportello, si raccomanda agli utenti di indossare la mascherina o comunque un dispositivo che copra naso e bocca, procedere ad una frequente igiene delle mani, anche mediante le soluzioni igienizzanti che verranno messe a disposizione del pubblico, mantenere sempre la distanza di sicurezza e trattenersi all'interno dell’area adibita a sportello per lo stretto tempo necessario.Gli utenti possono trovare tutte le informazioni, in continuo aggiornamento, sui servizi resi da A&T 2000 sul sito www.aet2000.it, nell'area dedicata EMERGENZA CORONAVIRUS, nelle news e nella sezione I servizi nel tuo Comune.