Riaprono gli uffici Net

Net S.p.A. comunica che, a partire da lunedì 4 maggio, gli uffici e gli sportelli siti in viale Duodo 3/E e via Gonars 40 a Udine riaprono al pubblico previa prenotazione al numero verde 800 520 406.

Si avvisa l'utenza che l'accesso ai locali è consentito esclusivamente muniti di mascherina e guanti; in mancanza di questi ultimi dovrà essere utilizzata la soluzione idroalcolica messa a disposizione dall'azienda.

Si invita cortesemente I'utenza all'utilizzo delle modalità digitali e o telefoniche sotto riportate per comunicazioni e per il disbrigo delle pratiche.



NUMERO VERDE 800 520 406

Sportello TARI online: www.sportello.netaziendapulita.it

Per altre informazioni: www.netaziendapulita.it



Relativamente ad aggiornamenti sulla fruibilità dei Centri di Raccolta Comunali, contattare direttamente il proprio Comune di residenza telefonicamente o visionando il rispettivo sito internet istituzionale.