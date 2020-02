Ricerca di scomparsi con i cani, un corso a Forni di Sopra

Dopo il grande successo dei precedenti appuntamenti anche in Fvg, Ivan Schmidt, istruttore cinofilo di fama internazionale sabato 1 e domenica 2 febbraio è a Forni di Sopra per la formazione avanzata di una quindicina di binomi (cane/proprietario) provenienti da tutta l'Italia, nel campo della ricerca persone con l'ausilio di Unità cinofile da Mantrailing.

Ivan Schmidt è uno dei massimi esperti internazionali del Mantrailing e dell'odorologia forense, nonché della rieducazione comportamentale di cani aggressivi, in passato in prima linea in alcuni tra i più importanti casi di ricerca persona (ad esempio le gemelline Alessia e Livia Shepp in Svizzera, o Yara Gambirasio, per citarne solo alcuni).

Alle sue spalle ci sono oltre cinquanta interventi in qualità di consulente tecnico, ausiliario di Polizia Giudiziaria e membro di Unità Cinofile nazionali e internazionali. Dal 2013, ha lasciato tutte le cariche operative per dedicarsi completamente alla rieducazione comportamentale di cani aggressivi e fobici. In anni di studi ha elaborato dei Protocolli di Mantrailing quale supporto alla rieducazione comportamentale.

Docente accreditato dell'Ente nazionale di Cinofilia Italiana (Enci) insegna in Svizzera, Spagna, Italia e gira l’Europa, insieme a Virginia Ancona per portare questa disciplina alla portata di ogni proprietario, sfatando il grande mito che i cani "molecolari" (termine improprio) siano unicamente i “Bloodhound” e offrendo una fantastica attività ludico/sportiva che permette di rafforzare il rapporto uomo/cane.

Il Mantrailing è una parola inglese che letteralmente significa Uomo (Man) e percorso, traccia (Trail) ed è una disciplina cinofila applicabile sia al settore della Protezione civile (ricerca persone scomparse) sia a quello delle indagini forensi (per esempio, nella ricostruzione di scene del crimine, stupri, rapine, furti con scasso o danneggiamenti) oppure nei crimini ambientali.

Il Fvg si prepara dunque per seconda volta ad accogliere questo istruttore cinofilo internazionale per insegnare nuove tecniche di ricerca molecolare. L'evento, che si terrà questo fine settimana è organizzato da Chiara Crosilla di Ready To Fly in collaborazione con Mare & Monti Team Cinofilo Genova e gode del patrocinio del Comune di Forni di Sopra.