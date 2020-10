Ricerca e formazione, Icgeb e Ateneo fanno squadra

Si è tenuta, nella Sede di Trieste dell’International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (Icgeb) in Area Science Park a Padriciano, la conferenza stampa congiunta per presentare la Convenzione quadro tra Università degli studi di Trieste e Icgeb.

Il 28 luglio è stata rinnovata per un ulteriore triennio, e fino al 5 aprile 2024, la Convenzione, già sottoscritta nel 2018, tra Ateneo e Icgeb, per accrescere e potenziare la reciproca collaborazione nelle attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, puntando ai più elevati standard competitivi dal punto di vista scientifico e tecnologico a livello internazionale. La Convenzione mira infatti a favorire la reciproca frequenza e fruizione di strutture e laboratori a fini didattici e di ricerca, a sviluppare e coordinare programmi congiunti, a dare impulso alle attività di trasferimento tecnologico all’impresa attraverso il supporto degli Uffici competenti, anche attraverso azioni di opportuna promozione e formazione.

L’Università può così offrire la possibilità a studenti, laureandi e dottorandi, particolarmente meritevoli e motivati, di svolgere periodi di attività di ricerca per la tesi di laurea o dottorato nei laboratori dell'Icgeb che, nel contempo, può offrire a ricercatori e partecipanti ai programmi di formazione di usufruire dei laboratori dell’Ateneo. In base alla Convenzione, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti ad assicurare la massima collaborazione nella produzione di pubblicazioni scientifiche, garantendone adeguato risalto e visibilità, in particolare nel caso di pubblicazioni scientifiche congiunte.

Contestualmente è stato sottoscritto un Accordo attuativo per meglio regolamentare e sistematizzare i punti programmatici specifici relativi all'individuazione del personale universitario e di ricerca coinvolto (docenti, ricercatori, assegnisti dottorandi, studenti e personale tecnico), alla partecipazione alle attività didattiche organizzate dall’Icgeb, alla determinazione delle risorse finanziarie disponibili e della modalità della gestione amministrativa e finanziaria dei progetti, alla definizione delle strutture interessate (spazi e laboratori attrezzati all’esecuzione di progetti di ricerca nel campo delle biotecnologie e della ricerca oncologica) e dell’utilizzo della strumentazione prevista, nonché dei criteri riguardanti la Proprietà intellettuale e i brevetti.

In particolare, con l’Accordo attuativo si disciplina le attività di ricerca all’Icgeb del gruppo di ricerca coordinato da Giannino Del Sal, Professore ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste - Dipartimento di Scienze della Vita, focalizzate nei Programmi di Ricerca congiunti rispettivamente denominati “Metastasisasmechano-disease” (AIRC 5 per Mille 2018 Research Program), con Stefano Piccolo dell’Università di Padova come Coordinatore Responsabile, e “The impact of mutant p53 dependent cellular metabolism in cancer” (AIRC Individual Grant IG-2018), con Del Sal come Coordinatore Responsabile.

Inoltre, il rettore Roberto Di Lenarda e il direttore generale dell’Icgeb Lawrence Banks hanno inaugurato il nuovo corso di dottorato di ricerca congiunto in Biomedicina Molecolare, la più recente, importante collaborazione tra i due enti. L’Ateneo triestino e Icgeb portano avanti da anni una fruttuosa collaborazione scientifica e formativa che ha portato allo scambio di ricercatori, a comuni progetti di ricerca e alla partecipazione alle rispettive attività di formazione di alto livello. Il nuovo dottorato rappresenterà le migliori competenze messe in campo da Icgeb e dall’Università nella biomedicina molecolare.

Sono 30 i ricercatori coinvolti nell’attività formativa prevista dal corso tra il personale docente dell’Università, i ricercatori dell’Icgeb e alcuni ricercatori del Cro di Aviano e del Centro Studi Fegato. Si amplia, quindi, l’offerta per l’alta formazione proposta dal Sistema Trieste garantendo ai futuri ricercatori un percorso di eccellenza nell’avanguardia degli studi biomedici.

Il corso congiunto sarà il prosieguo di quello già attivo presso l’Ateneo triestino e resterà attivo per cinque anni, così da coprire tre interi cicli di dottorato. Le materie previste dal corso vanno dalla virologia alla genetica molecolare, dalla microbiologia all’oncologia molecolari e dalla genomica funzionale alla neurobiologia, solo per citare alcune delle competenze messe in campo dai ricercatori di entrambi gli istituti.

Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Alessandro Marcello, Serena Zacchigna e Giannino del Sal, ricercatori presso l’Icgeb e coinvolti nel nuovo progetto formativo. Marcello è coordinatore del programma di dottorato dell’Icgeb e responsabile del laboratorio di Virologia molecolare, molto impegnato con lo studio di SARS-CoV-2 su scala regionale, nazionale e internazionale in questi mesi. Zacchigna è responsabile del gruppo di Biologia Cardiovascolare e docente all’Università di Trieste. Del Sal è da poco entrato a far parte dei laboratori dell’Icgeb alla guida del gruppo di ricerca Cancer Cell Signalling.

Al termine della conferenza stampa, si è svolta una visita ai laboratori scientifici dei professori Del Sal e Zacchigna.