Ricomincia la scuola

Mancano poche ore alla prima campanella che domani, giovedì 12 settembre, segnerà l’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 per gli studenti del Friuli Venezia Giulia.

Sarà un anno scolastico pieno, quello 2019/2020, poiché non sono previsti ponti, eccezion fatta per il primo novembre e il primo maggio che cadano di venerdì e lunedì 1° giugno, Festa della Repubblica. La prima lunga pausa arriverà dunque in occasione delle vacanze di Natale, dal 23 dicembre al 6 gennaio 2020.

Le vacanze di Pasqua cominceranno giovedì 9 aprile e proseguiranno fino a martedì 14 aprile, poi lezioni sospese da lunedì 24 a mercoledì 26 febbraio, in occasione del Carnevale e mercoledì delle Ceneri.

Le lezioni, in Fvg, termineranno il 10 giugno 2020 (il 30 per le scuole d’infanzia), per un totale di 206 giorni effettivi di scuola.