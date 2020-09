Ricominciano le lezioni alla Scuola Mosaicisti del Friuli

Tutto pronto per l’avvio dell’anno formativo 2020/2021 alla Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo. Le lezioni riprenderanno regolarmente, come da tradizione, l’ultimo lunedì del mese di settembre, nel rispetto dello specifico protocollo di sicurezza e di calamità epidemiologica messo a punto dalla Direzione della Scuola stessa e già testato nei mesi di maggio e giugno, quando la Scuola, prima in regione, riaprì agli allievi i laboratori di mosaico e terrazzo perché non venissero meno la conoscenza e la preparazione pratica.

Dal 31 agosto, in realtà, la Scuola accoglie già degli studenti che hanno colto l’opportunità di frequentare lezioni di recupero e integrazione, propedeutiche all’anno in partenza e utili per coprire quell’attività persa nei passati mesi primaverili quando a livello nazionale venne decretata la chiusura degli edifici scolastici.



Gradualmente dunque gli allievi dei tre corsi stanno ripopolando le aule dei laboratori di mosaico e terrazzo per esercitarsi e sviluppare abilità, sempre sotto la guida dei loro insegnanti.sarà avviato, in anticipo rispetto agli anni passati, ilche, concluso il percorso professionale lo scorso giugno con la meritata qualifica, vogliono approfondire, attraverso la frequenza di un ulteriore anno alla Scuola, la progettazione e la realizzazione di mosaici seguendone ora tutte le fasi esecutive, dall’ideazione alla posa.L’internazionalità della Scuola è nuovamente confermata dal primo corso che si presenta doppio (diviso in due sezioni) e al completo. Secondo una tendenza degli ultimi anni,Confermati gli allievi del secondo e terzo corso: rientrati progressivamente in queste settimane di settembre, hanno modo di ripassare le nozioni apprese e impostare e organizzare tutto il necessario per la ripresa.Nella mattinata di, momento nel quale i nuovi iscritti entrano a far parte della grande squadra della Scuola con allievi, insegnanti e Direzione uniti tutti in un corale augurio di buon lavoro.