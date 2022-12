Riconoscimento alla carriera per Raffaele Testolin

Martedì 20 dicembre, dalle 15, nell’auditorium della nuova biblioteca del polo scientifico dell’Università di Udine, in via delle Scienze, sarà consegnata la targa al merito professionale a Raffaele Testolin, per quasi trent’anni docente di Coltivazioni arboree all’Ateneo friulano e attualmente in pensione.

Il riconoscimento è stato conferito dal Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, su segnalazione dell'Ordine del Friuli Venezia Giulia, lo scorso 19 ottobre a Firenze, nell’ambito del XVIII Congresso nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali. Testolin, distintosi per l’attività professionale in Italia e all’estero, non aveva potuto ritirarlo personalmente e per questo motivo l’Ateneo friulano, in collaborazione con l’Ordine regionale dei dottori agronomi e forestali, ha organizzato una piccola cerimonia per la consegna della targa.

All’evento parteciperanno il rettore Roberto Pinton; il direttore del Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali, Edi Piasentier; il presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali del Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Vanone. Nell’occasione Raffaele Testolin terrà una lectio magistralis dal titolo “Frutticoltura e viticoltura resilienti: uno sguardo al futuro”.