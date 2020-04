Ricreazione! La scuola sbarca su Telefriuli

Parte Ricreazione, la nuova trasmissione di Telefriuli in onda dal lunedì al venerdì alle 9.30 del mattino. Uno spazio dedicato non solo agli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie, ma anche alle loro famiglie. Protagonisti assoluti sono gli insegnanti, che hanno deciso di condividere con noi e con i telespettatori, soprattutto i più piccoli, il materiale che hanno realizzato per i loro alunni da quando l’emergenza Coronavirus ha impedito le lezioni in classe.

Tanti video interessanti, curiosi, educativi e divertenti per una ricreazione speciale, che farà sentire i bimbi più vicini e i aiuterà a respirare di nuovo la magica atmosfera che si vive in classe.

In queste giornate difficili i maestri non si sono mai persi d’animo e si sono rimboccati le maniche. Per i loro alunni (o cuccioli, come li chiamano affettuosamente) hanno cantato, raccontato storie e filastrocche, creato videolezioni e fatto lavoretti, esercizi di ginnastica e perfino dolci. Materiale preziosissimo, che sarebbe stato davvero un peccato non poter mettere a disposizione di tutti i bambini.

E allora, cari maestri, vi invitiamo a mandarci i vostri video, così che la trasmissione possa arricchirsi grazie ai vostri contributi, alla vostra passione, all’impegno e all’amore per il vostro lavoro. Perché la condivisione, ora più che mai, è fondamentale per farci sentire uniti. Oltre ad essere una formidabile fonte di ispirazione.

Forza, è tempo di ricreazione!