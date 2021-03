Ridemovi regala 28 biciclette all'Itet Savorgnan di Brazzà di Lignano

L’azienda di bike sharing RideMovi ha donato 28 biciclette all’Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turistico Savorgnan di Brazzà di Lignano. La necessità dell’istituto scolastico era infatti quella di agevolare lo spostamento degli alunni alla pista di atletica presso lo Stadio Teghil, distante circa 2 km dalla scuola.

Grazie a questo splendido gesto, una volta che l’evoluzione epidemiologica lo permetterà, gli studenti si potranno muovere in modo sostenibile, utilizzando la pista ciclabile e mantenendo il distanziamento sociale, quanto mai necessario in questo periodo. Le stesse saranno inoltre disponibili per praticare attività motoria o per effettuare delle escursioni.

L'introduzione del servizio di bike sharing a Lignano Sabbiadoro nell’agosto 2019 da parte di RideMovi ha permesso a cittadini e visitatori di muoversi a zero emissioni con un mezzo smart e innovativo, in una tra le più rinomate località turistiche italiane nota a livello internazionale. Il sistema “a flusso libero”, oltre a potenziare il numero di biciclette in condivisione a disposizione dei cittadini, ad oggi ha offerto al pubblico un servizio facile e veloce basato su una semplicità di utilizzo orientato alle esigenze della Comunità.



L’Amministrazione di Lignano Sabbiadoro ha sempre dedicato numerosi progetti ed iniziative per incentivare gli spostamenti urbani sostenibili. In questo periodo si sta procedendo con l’implementazione delle numerose piste ciclabili già esistenti. È stata introdotta la “Bicipolitana”, costituita da un sistema di sei percorsi che si differenziano fra loro per le diverse situazioni naturalistiche, ambientali, architettoniche e funzionali in cui le stesse si inseriscono.



Sono state anche implementate zone a traffico limitato e create le nuove “zone 30”, dove viene consentito il traffico veicolare dando la precedenza a pedoni e ciclisti.

“Ringrazio RideMovi per il generoso gesto a favore dei giovani della nostra Comunità e ringrazio altresì il Dirigente Scolastico, Luca Bassi, per il costante impegno e per l’attenzione che riserva all’importanza dell’educazione degli studenti sui temi della sostenibilità ambientale, dello sport e per un turismo green – ha dichiarato il Sindaco Luca Fanotto -. Ritengo infatti che i nostri sforzi congiunti renderanno Lignano una Città sempre più a misura di turista, offrendo una mobilità lenta, sicura, senza emissioni inquinanti, permettendo di far apprezzare le bellezze della natura e del paesaggio”.



“Ringrazio RideMovi per la gentile concessione di una flotta bici a favore dei nostri studenti – aggiunge - l’Assessore alla Viabilità e Traffico, Marina Bidin -. L'Amministrazione comunale sostiene e incoraggia l'uso della bicicletta come nuovo stile di vita, sottolineando i vantaggi che da essa derivano, come salute e benessere, ambiente ed economia. Da tempo mettiamo in campo azioni positive rivolte a tutti, promuovendo il cicloturismo con il potenziamento di ciclabili, come pure azioni rivolte ai ragazzi sostenendo e collaborando ai progetti della FIAB Lignano "Andiamo a scuola in bicicletta".

L'operazione è stata accolta molto favorevolmente dal Dirigente scolastico della sede di Lignano dell'ISIS Mattei, Luca Bassi, che ha ringraziato il Comune di Lignano e la Società RideMovi per l'opportunità concessa ai ragazzi dell'Istituto Tecnico Turistico della città balneare.



“La donazione della RideMovi non solo permetterà a tutti gli studenti dell’Istituto Di Brazzà di implementare al meglio le attività motorie ma anche di aggiungere un’ulteriore specifica attività per l'indirizzo Sport Turismo – ha detto Bassi -: la possibilità di effettuare escursioni in Mobike lungo le numerose e attrezzate piste ciclopedonali che il Comune di Lignano ha potenziato negli ultimi anni permettendo ai nostri ragazzi di fruire del paesaggio naturalistico della laguna”.