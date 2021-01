Rientro in classe, San Vito sensibilizza gli studenti

E’ attesa per il 1° febbraio la riapertura delle scuole superiori in Friuli Venezia Giulia. Da lunedì, dunque, gli studenti riprenderanno a fare lezioni in presenza nei presidi scolastici, tra cui appunto a San Vito al Tagliamento, con una percentuale di ritorno in classe di circa il 75 per cento.

Un rientro seguito da vicino dalle istituzioni a partire dalla Prefettura che ha coordinato un tavolo di lavoro con tutti soggetti interessati per far sì che sia un rientro in sicurezza. Ad essere coinvolte le singole Amministrazioni comunali che hanno nel proprio territorio istituti superiori. Da queste premesse prende spunto il progetto rivolto agli studenti iscritti a una scuola superiore a San Vito al Tagliamento per sensibilizzare i giovani al rispetto delle regole per garantire maggiore sicurezza in un periodo ancora caratterizzato dalla presenza del virus.

A fornire i dettagli di quello che sarà attivato dalla prossima settimana nella cittadina, caratterizzata dalla presenza dell’istituto superiore “Sarpi-Freschi” con sede in via Brigata Osoppo e in via Dante Alighieri e dei Licei “Le Filandiere” in via Patriarcato, è la Vicesindaca Federica Fogolin: “Su invito dello stesso Prefetto di Pordenone, Domenico Lione, l’Amministrazione comunale ha fatto predisporre una campagna di sensibilizzazione per il rientro in sicurezza degli studenti. Nello specifico, in collaborazione con il Servizio Politiche giovanili e il Comando di Polizia locale e avvalendoci dei suggerimenti e stimoli forniti dai rappresentati di istituto, sono state ideate e progettate una serie di iniziative”.

Ma prima di partire si doveva adottare un linguaggio al passo con i tempi. “Si scelto di utilizzare un linguaggio comunicativo che fosse il più possibile compreso da ragazze e ragazzi, coinvolgendo al contempo i rappresentanti degli studenti, perché tutta la nostra azione fosse quanto più possibile efficace - spiega la Vicesindaca Fogolin -. Ecco perché lo slogan scelto e tutta la campagna riprende un videogioco - Among us - che va molto di moda tra i giovani”. Si tratta di un videogioco che sta facendo impazzire i ragazzini di tutto il mondo. Partito in sordina nel 2018, oggi conta milioni di giocatori che giocano in contemporanea. E’ una sorta di Cluedo evoluto ad ambientazione spaziale e grafica minimale.

La campagna di sensibilizzazione per il rientro a scuola in sicurezza promossa dall’Amministrazione comunale si svolgerà in tre passaggi e vedrà al centro lo slogan “Basta un impostore. Mantieni le distanze”. Primo passo è stato quello di predisporre la cartellonistica specifica per richiamare l’attenzione sul corretto mantenimento delle distanze. Nel dettaglio, sono stati creati dei totem con personaggi e grafica liberamente ispirata al gioco Among Us, prodotto da Innerslot, messi poi a disposizione delle singole scuole così da essere collocati nei diversi ingressi degli istituti. Al contempo, sono stati realizzati degli striscioni da appendere nelle inferiate delle scuole.

Si è quindi proceduto, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti degli istituti, alla realizzazione di grafiche e di meme (è un contenuto digitale, spesso umoristico, che si diffonde rapidamente attraverso internet) che verranno fatti circolare attraverso i social. In questa fase, si intende coinvolgere tutti gli studenti proponendo un sondaggio per votare le grafiche più belle. Il terzo step prevede la produzione di un video per richiamare l’attenzione sul corretto rispetto delle regole da promuovere poi attraverso i vari circuiti.

Gli striscioni con lo slogan scelto che ricorda l’importanza delle distanze e l’uso della mascherina, sono già visibili sia al polo intermodale di via Stazione - il secondo del Friuli occidentale, dopo Pordenone, per numero di studenti in transito - sia in via Roma. In questo sito, in particolare, si è stabilito di posizionare delle transenne per creare un corridoio anti assembramento in fase di salita/discesa dalle correre da parte degli studenti.