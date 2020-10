Il programma della Rievocazione storica sulla Rocca di Monfalcone ha subito alcune modifiche visto il maltempo previsto. L’Amministrazione comunale ha predisposto un piano alternativo per consentire comunque l’organizzazione di gran parte degli eventi culturali, didattici e storici.



L’inaugurazione dell’evento, sabato 3 ottobre, si terrà alle ore 10.00 in Galleria Comunale d’Arte Contemporanea (piazza Cavour) e prevede il saluto delle autorità e dei Comuni partner (Turriaco, Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia, Duino Aurisina e Gorizia), alla presenza della Compagnia Patriae Foriiulii e del Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi. La Galleria sarà allestita con addobbi floreali a cura dell’Associazione FioristiFVG.



Alle 10.45, nella stessa sede, ci sarà la Conferenza sul “Passaggio di Monfalcone dal Patriarcato di Aquileia alla Serenissima” a cura di Maria Luisa Bottazzi del Centro Europeo Ricerche Medievali (CERM). A conclusione sarà proposta una visita guidata alla mostra “Venezia e il Patriarcato”.



Seguirà, alle 11.30, la Conferenza sulle “Vie di Venezia a Monfalcone” con la Compagnia Patriae Foriiulii in costume storico d’epoca, all’interno della Galleria Comunale.Nel pomeriggio, alle 16.30 in Galleria Comunale, si terrà il Seminario teorico con dimostrazione pratica dal titolo: “Lungo il Sentiero della Rosa, la cultura dei fiori nelle tradizioni del nostro territorio” a cura della Scuola Fioristi FVG.Per quanto riguarda la programmazione di domenica 4 ottobre, si deciderà nella giornata di sabato in base alle previsioni meteo se verrà confermata. In caso di maltempo, alle ore 10.30, in Galleria d’Arte Contemporanea si terrà comunque la Conferenza dal titolo “Arriva Napoleone. La fine della Serenissima a Monfalcone nelle lettere di un ufficiale francese” a cura dello storico dottor Paolo Foramitti, esperto del periodo Napoleonico in Friuli Venezia Giulia.Gli eventi all’aperto, come la Rievocazione in Rocca con Bandiere e tamburi del Gruppo Sbandieratori di Palmanova e il laboratorio didattico per bambini sulla storia della Fortezza potranno essere recuperati domenica 11 ottobre. La pagina Facebook Monfalcone Eventi darà comunicazione tempestiva degli eventuali cambiamenti.Per prenotazioni e informazioni: tel. +39 334 6000121 | booking@comune.monfalcone.go.it | pagina Facebook Monfalcone Eventi