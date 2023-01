Rifiuti abbandonati lungo l'Isonzo, ancora nessuna telecamera

Correva il lontano 2011 e, a fronte dei costanti abbandoni di rifiuti nelle aree agricole e lungo l’Isonzo, l’allora presidente di Legambiente Gorizia, Luca Cadez, propose al Comune l’acquisto di alcune fototrappole, ovvero speciali macchine fotografiche dotate di sensore di movimento e in grado di operare nottetempo, da poter installare nei siti più frequentati così da porre fine a questo fenomeno.

Un anno dopo il Comune con la delibera giuntale 308/2012 stanziava mille euro per l’acquisto di una o più fototrappole e venivano definite le modalità per “far predisporre un progetto per individuare i siti che presentano le maggiori criticità in tal senso e da sottoporre quindi a controlli più attenti tramite il monitoraggio, a rotazione, delle diverse zone del territorio comunale…”.

A distanza di oltre dieci anni, nessuna fototrappola è operativa e chie abbandona rifiuti continua a farlo impunemente", denuncia Legambiente. "Tra i siti più gettonati alcune curve lungo la strada che sale sul monte Calvario, una zona a fianco della discarica di via Brigata Sassari a ridosso della golena dell’Isonzo, ma anche alle porte del parco sull’Isonzo di Campagnuzza-Sant’Andrea che è di competenza comunale. Siti più volte segnalati dal Comitato. E i rifiuti non riguardano soltanto modesti scarti domestici: ci sono con certa frequenza cumuli di mattoni/piastrelle, talvolta amianto, e anche ingombranti come divani e armadi. Eclatante, anni fa, addirittura il ritrovamento da parte di Legambiente di una carcassa di automobile e di un'apecar!".

"Il tutto in attesa di un fantomatico regolamento. Ma quanti decenni servono per un regolamento? Dall’altra parte, insieme a Scout, cittadini e altre associazioni, siamo sempre stati operativi, organizzando giornate ecologiche, facendo attività di censimento e segnalazioni. Ma non possiamo di sicuro sostituirci alle Autorità nello svolgere attività di sorveglianza e repressione di questi reati".

"Quindi bene occuparsi delle api… ma ci chiediamo se della marea di telecamere previste per la Capitale europea della cultura ne beneficeranno anche gli ambienti rurali e naturali, perché non saranno un bel biglietto da visita i cumuli di rifiuti per le decine di migliaia di turisti che visiteranno il nostro territorio...", conclude Legambiente Gorizia.