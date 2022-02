La Città Possibile, associazione attiva a Cervignano del Friuli da una decina d’anni, organizza un incontro aperto al pubblico sull’attualissimo tema della sostenibilità ambientale e, più in particolare, della rigenerazione urbana.



Relatore d’eccezione l'architetto Giovanni La Varra, professore Associato di Progettazione Architettonica presso l’Università di Udine e socio fondatore insieme a Gianandrea Barreca dello studio di architettura Barreca&La Varra con sede a Milano. Tra le molteplici realizzazioni a livello nazionale ed internazionale, c'è anche il famosissimo Bosco verticale di Milano progettato assieme ai colleghi Stefano Boeri e Gianandrea Barreca.



L’incontro dal titolo “Rigenerazione urbana, due o tre cose che so di lei” si terrà lunedì 28 febbraio 2022 con inizio alle ore 20.30 presso la Sala civica di Cervignano del Friuli, in via Trieste 33. Per la normativa anticovid è necessaria la prenotazione al 334 7400157, e obbligo di ingresso con super green pass e mascherina FFP2.