Rigolato, 2mila mascherine in consegna ai cittadini

Dopo aver già consegnato alla popolazione di Rigolato oltre 600 dispositivi protettivi, le mascherine multiuso del tipo chirurgico fornite da parte della P.C. Regionale del "Friuli Venezia Giulia" e grazie alla S.o.g.it in collaborazione con la locale Protezione Civile, il Comune di Rigolato (stesso metodo che hanno adottato i comuni di Arta Terme, Treppo-Ligosullo, Sutrio e Comeglians) ha acquistato ulteriori 2.000 dispositivi presso l'azienda locale specializzata.

La seconda tranche di mascherine è stata portata oggi nella sede della Protezione Civile in via della Rinascita, alla presenza del Sindaco Fabio D'Andrea, dell'Assessore Idalio Fruch e del Coordinatore del gruppo di volontari Enzo Pascutti.

Le mascherine, verranno e consegnate dal locale Gruppo Comunale di Protezione Civile che, nei prossimi giorni, e quindi continuerà la distribuzione alle famiglie di Rigolato, alle persone con particolari patologie ed al personale degli esercizi commerciali presenti sul territorio ed alle persone domiciliate e non residenti.

Detti dispositivi, lavabili e riutilizzabili, verranno consegnati tre per persona.

"La consegna - sottolinea l'Asassesore alla Protezione Civile Idalio Fruch - è avvenuta e proseguirà nel pieno rispetto dei decreti governativi, in assoluta sicurezza.