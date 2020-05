Rimborsare gli abbonamenti bus scolastici

"Con le scuole chiuse da ormai due mesi e senza prospettive di riapertura per quest'anno scolastico, la Regione disponga attraverso le società di traporto pubblico locale il rimborso alla famiglie che hanno sostenuto le spese per l'abbonamento al servizio di trasporto". A chiederlo è il vice capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Diego Moretti che nei giorni scorsi ha depositato un'interrogazione per sapere “se da parte dell’assessorato competente siano state emanate indicazioni e direttive alle Aziende del tpl della nostra regione, in merito al rimborso delle quote di abbonamento scolastico per il periodo di chiusura forzata delle scuole dal 24 febbraio alla fine dell’anno scolastico in corso”.

Moretti ricorda anche come "il Comune di Pordenone, azionista di maggioranza di Atap spa, e la stessa società di traporti hanno già annunciato il rimborso della quota non utilizzata a causa della chiusura forzata della scuole. Si tratta di un'iniziativa che sembra essere isolata, non essendoci progetti analoghi sul territorio regionale da parte delle altre aziende di tpl. La Giunta Fedriga intervenga dunque per dare a tutti le famiglie del Fvg la stessa opportunità".