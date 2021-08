Rimesso il libertà il tasso salvato nella campagne di Udine

Storia a lieto fine per un giovane tasso che, curioso e intrapendente come sono anche i bambini e gli adolescenti, si è avventurato 'lontano da casa', smarrendo la via del ritorno. Mesi, fa, ad aprile, il piccolo tasso era stato tratto in salvo nella campagna udinese dal Centro di recupero Fauna selvatica del Fvg.



Il cucciolo è stato accudito, sfamato e curato, in attesa di poterlo liberare in natura, nel suo habitat.



Oggi è arrivato quel giorno, come annuncia la Regione, pubblicando un video della liberazione nel bosco. L'esemplare si era smarrito a poche settimane di vita e per qualche mese è stato affidato al centro di recupero fino a quando i veterinari non lo hanno giudicato in grado di affrontare le difficoltà della vita in natura e quindi liberato nel suo ambiente naturale.