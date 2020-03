Rinnovo della carta d'identità posticipato

Anche il Comune di Pordenone informa che la validità delle carte di identità scadute e in scadenza è prorogata 31 agosto 2020, anche se la proroga non riguarda la validità per l'espatrio.



Inoltre, dal 19 marzo 2020 e fino a nuove disposizioni le carte di identità verranno rilasciate solo ai cittadini sprovvisti di altri documenti. Le misure sono adottate sulla base del Decreto legge del 17 marzo 2020.



In caso di reali emergenze è possibile chiamare i numeri del Comune di Pordenone 0434 392377 (373) che rispondono esclusivamente da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì anche 15 alle 17.