Rinviata la selezione locale di FameLab Trieste

È stata rinviata al 26 aprile la selezione locale di FameLab: privisto per il 26 marzo, il talent show per ricercatori e studenti scientifici è stato posticipato per via dell'attuale sitazione pandemica. Di conseguenza è stato posticipato anche il termine entro cui iscriversi, che è ora il 20 aprile.



Per iscriversi è necessario compilare il form online sulla pagina dedicata a FameLab su www.immaginarioscientifico.it



La selezione FameLab di Trieste giunge quest'anno alla nona edizione, ed è organizzata da Immaginario Scientifico, Università degli Studi di Trieste, Università degli Studi di Udine, SISSA - Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati, Istituto Officina dei Materiali IOM-CNR e Comune di Trieste, nell'ambito del Protocollo d'intesa Trieste Città della Conoscenza.



La selezione locale si terrà nella sede dell'Immaginario Scientifico al Magazzino 26 e si potrà seguire in diretta streaming. I candidati si sfideranno in presentazioni di 3 minuti ciascuna, raccontando un argomento scientifico in modo chiaro, coinvolgente e comprensibile anche a un pubblico di non esperti. Niente proiezioni, grafici o video: avranno a disposizione solo una manciata di parole e il proprio talento comunicativo, per convincere la giuria e trasmettere il fascino della ricerca scientifica.



Alla gara di Trieste verranno selezionati 2 vincitori, che accederanno alla finale nazionale, in programma a Catania in tarda primavera. Si aggiudicheranno inoltre un premio in denaro e avranno occasione di partecipare alla FameLab Masterclass, un corso di perfezionamento in comunicazione della scienza che si terrà con modalità da definirsi nella primavera 2021, prima della finale nazionale. Il primo classificato della selezione triestina avrà anche accesso come uditore a un corso del Master in Comunicazione della Scienza Franco Prattico della SISSA.Il vincitore della gara nazionale di FameLab Italia si confronterà con i concorrenti provenienti da tutto il mondo nella finale di FameLab International, che si svolgerà nell’autunno 2021.