Riparte a pieno regime la Pro Loco Fogliano Redipuglia

Riapre al pubblico anche la Pro Loco Fogliano Redipuglia. Dopo il periodo di stop imposto dai vari colori e dalla pandemia in corso, hanno riaperto in questi giorni il Museo Multimediale e l’Ufficio Iat nella Regia Stazione di Redipuglia, mentre da martedì 4 maggio sarà nuovamente aperta al pubblico la Sede Sociale di via Filzi, 2 a Fogliano. L’ufficio Iat con i consueti orari, ovvero dal lunedì dal sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 mentre la domenica solo al mattino dalle 9.30 alle 12.30. La Sede sociale, invece, aprirà il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12. Sarà possibile tesserarsi al sodalizio ma anche consultare il calendario degli eventi Sentieri di Pace e le proposte Gitamese - Turismo Sociale.



“Stiamo lavorando – commenta la presidente del sodalizio, Marta Lollis – per le prossime due progettualità, ovvero gli appuntamenti del 12 giugno con il Tour delle Chiese del Cinquecento, già proposto con successo due anni fa, e il 19 giugno con le escursioni a Duino tra il castello e il Rilke. Si tratta di ‘Sentieri della Storia’ a Duino Aurisina e frazioni con visite guidate rievocative. Un evento che si inserisce all’interno del più ampio “Sentieri di Pace”, da decenni cavallo di battaglia della nostra associazione impegnata nel racconto della Grande Guerra. Le partenze saranno previste in mattinata e porteranno i visitatori dalle fortificazioni austro-ungariche fino ad arrivare al castello di Duino con visita ai bunker della Seconda guerra mondiale. Il tutto accompagnati dagli Esperti Grande Guerra Paolo Pollanzi e Roberto Todero che dalla Prima guerra mondiale faranno conoscere ai visitatori le complesse vicende del confine orientale”, conclude Lollis.



L’appuntamento del 12 giugno sarà proposto in duplice modalità, sia in bicicletta che a bordo di un comodo pullman, mentre l’evento del 19 giugno è inserito all’interno del progetto #Storytellersww1 Terra senza vincitori. A breve la Pro Loco renderà note le modalità di prenotazione per gli eventi e modalità di partecipazione nel pieno rispetto delle normative Covid.