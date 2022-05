Riparte il Progetto scuola dei Seniores del Lavoro Electrolux

Riparte il "Progetto Scuola" dell'Associazione Seniores del Lavoro Electrolux, dopo due anni di pausa dovuta alla pandemia.

Ricomincia da uno spettacolo teatrale che l'Associazione del presidente Corrado Cordenons ha offerto a 450 studenti di tre istituti scolastici superiori di Pordenone, ovvero l'istituto Lino Zanussi, il Sandro Pertini e il Leopardi Majorana, accompagnati da una ventina di docenti.

Sul palco dell'auditorium Concordia è andato in scena “StupeFatto ...avevo 14 anni, la droga molti più di me” della compagnia milanese “Itineraria Teatro” che da oltre vent'anni affronta in tutta Italia tematiche controverse ed attuali nel filone del Teatro civile.

Coinvolgente l'interpretazione di Fabrizio De Giovanni, che fa di "StupeFatto" più di un semplice spettacolo, bensì l'incontro intimo e introspettivo con un'esperienza vera di tossicodipendenza raccontata senza giudizio, con l'obiettivo di stimolare la riflessione tra i ragazzi. Lo spettacolo, che ha tenuto alta l'attenzione degli studenti per circa due ore, è la trasposizione teatrale, nella formula del monologo, del libro biografico di Enrico Comi, oggi presidente dell'Associazione “StupeFatto” di Lecco ed esperto in prevenzione droghe e sostanze psicotrope. L'autore era presente al termine dello spettacolo per il dibattito con le scuole.