Riparte il progetto Solidalmente giovani

Il progetto “Solidalmente giovani” si rinnova anche nel 2022 e mette a calendario, tra settembre e dicembre, la sua undicesima edizione a carattere regionale. Quest’anno, come nel recente passato, l’iniziativa promossa dal Comitato Sport Cultura Solidarietà, è abbinato al concorso “La Cultura Sociale e Solidale vista dai Giovani”.

La Regione, l’Ufficio scolastico regionale, la Fondazione Friuli, il comitato regionale della Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap e il Centro Servizi di Volontariato patrocinano con convinzione l’evento, supportato da Crédit Agricole, Rotary Club di Udine e il centro dei Servizi per il Terzo Settore. Tutte Istituzioni che sono da sempre vicine al Comitato Sport Cultura Solidarietà.

L’edizione 2021 del progetto ha coinvolto circa 600 studenti di trenta scuole secondarie di primo e di secondo grado, di tutta la Regione Friuli Venezia Giulia.

La professoressa Roberta Bellina, già preside dell’Istituto Uccellis, coordina un gruppo di Docenti che compone la Commissione giudicante del Comitato. Ne fanno parte la professoressa Milvia Bertoni, capostipite del Progetto sin dalla sua prima edizione, quando ancora l’iniziativa aveva un carattere provinciale, i professori Giovanni Di Vincenzo e Marco Rossitti, che cureranno la parte dedicata ai video, le professoresse Francesca Agostinelli, Brunella Vecchiet e Paola Comes, oltre al professor Giorgio Dannisi, da sempre anima del progetto.

L’obiettivo del Comitato è quello di coinvolgere soprattutto le fasce giovani della popolazione regionale in una dialettica che alimenti la cultura sociale e solidale, l’impegno di un maggior numero possibile di persone nell’àmbito del volontariato. Il Comitato ha lo scopo di animare il concetto di cittadinanza attiva, sia per quello che riguarda l’aiuto nelle attività quotidiane, sia per quel che concerne il possibile contributo di idee, di progetti sostenibili e partecipati e di nuove proposte da offrire alla società civile.

Il progetto “Solidalmente giovani” si concretizza attraverso la realizzazione di elaborati scritti ed illustrati e di cortometraggi. La novità del 2022 è proprio l’inserimento dei testi illustrati, sul tema “La Favola della Solidarietà”: gli studenti delle scuole del Friuli Venezia Giulia interessati all’iniziativa sono chiamati a comporre una favola inedita, corredata da un massimo di tre immagini.

Coloro che si cimenteranno nel testo monografico, sul tema “Ambiente Sport e Solidarietà” si dovranno occupare di trattare le azioni che possono portare a uno stile di vita che contrasti la prepotenza dell’uomo nella gestione dell’Ambiente, con il fine ultimo di armonizzare la convivenza con la natura.

Agli studenti che, infine, sceglieranno di partecipare al progetto realizzando un video della durata di cinque minuti al massimo sono assegnati i temi “Tecnologia” ed “Ambiente”. Attraverso il cortometraggio, lo scopo è quello di sensibilizzare soprattutto i più giovani sulla necessità di un impiego consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, dei dispositivi elettronici che sono ormai di uso quotidiano. Altresì, chi sceglierà il tema “Ambiente” è chiamato a realizzare un video che contribuisca a divulgare il modello virtuoso di una cittadinanza attiva e responsabile.

La Commissione di Sport Cultura e Solidarietà valuterà i lavori e gli elaborati pervenuti entro il 30 novembre 2022, assegnando riconoscimenti ai vincitori, sotto forma di buoni di acquisto per un valore complessivo di 3.400 euro, da utilizzare nei punti vendita SME.

L'Ufficio scolastico regionale ha collaborato inviando il regolamento e la cedola di adesione a tutte le Scuole della Regione. La cedola può essere mandata quanto prima da parte delle Scuole all'organizzazione: Comitato Sport Cultura Solidarietà, in via Ipplis 6, a Udine. L’indirizzo e-mail è: info@sportculturasolidarieta.org. Il telefono è: (+39) 0432 42849.

Il 20 dicembre, nella sala Ajace del Municipio di Udine, i vincitori saranno premiati ufficialmente dal Comitato, nel corso di una cerimonia nella quale verrà anche assegnato il riconoscimento “Solidarietà Più” alla Organizzazione di Volontariato “Pane Condiviso” di Pasian di Prato. Il premio, giunto alla sua settima edizione, è assegnato ogni anno a una persona o a una organizzazione che si siano particolarmente distinti nel campo della solidarietà sociale.