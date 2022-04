Riparte il Servizio Civile Solidale AsuGi

AsuGi comunica che sta per ripartire il Servizio Civile Solidale: tutti i ragazzi e le ragazze tra i 16 e i 17 anni che vogliono fare un’esperienza sul territorio, possono presentare la domanda entro le 14 del 10 giugno inviandola preferibilmente via mail a serviziocivile@asugi.sanita.fvg.it o via Pec ad asugi@certsanita.fvg.it o a mano, previo appuntamento c/o Ufficio Servizio Civile - Direzione dei Servizi Sociosanitari - Via Giovanni Sai, 1-3.

La domanda per partecipare è scaricabile dal sito dell'AsuGi a questo indirizzo.

Il nuovo servizio è composto da quattro progetti, per un totale di dieci volontari. Nel dettaglio le attività sono:

Distretto 3 - “Adotta un anziano di Microarea”, “Socializzazione nelle sedi Habitat-Microarea”, “Uscite mensili”.

Gretta - “Adotta un anziano in Microarea”, “Doposcuola”, “Evitiamo gli sprechi”, “Trieste Recupera”.

Fonderia “Adotta un anziano in Microarea”, “Uscite settimanali” e “Doposcuola e aggregazione giovanile”.

Zindis – “Socializzazione nelle sedi Microarea e negli spazi attrezzati dell’area”, “Adotta un anziano in Microarea”, “Uscite settimanali”, “Doposcuola e aggregazione giovanile”.

L’avvio al servizio è previsto per l’autunno. Compatibilmente con l’evoluzione della situazione della pandemia e nel rispetto delle eventuali disposizioni vigenti, i volontari potranno essere impegnati a supporto a persone anziane per accompagnamenti, compagnia, disbrigo faccende; sostegno a ragazzi per compiti e didattica; attività aggregative nel quartiere (compatibili con i protocolli sanitari), solidarietà alimentare e contrasto agli sprechi, manutenzione delle aree verdi e comuni.

L’impegno richiesto è di 360 ore annue - da svolgersi 2/3 volte alla settimana al pomeriggio, sulla base degli accordi con il Referente di progetto e compatibilmente agli eventuali impegni scolastici - ed è previsto un contributo spese di 1.116 euro netti complessivi, alla fine del servizio.

Per maggiori informazioni: tel. 040/3995872 - 320/6651593 - email: serviziocivile@asugi.sanita.fvg.it - Ufficio Servizio Civile - Direzione dei Servizi Sociosanitari - via Giovanni Sai, 1-3, con i seguenti orari: lunedì e mercoledì 14-18; martedì e giovedì 10-14; in via eccezionale, apertura venerdì 10/06 dalle 10 alle 14.