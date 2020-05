Riparte in sicurezza il mercato a San Vito

Il mercato settimanale del venerdì, che si tiene in centro storico per tradizione da oltre sette secoli, dopo il coprifuoco e le aperture parziali ai soli operatori di generi alimentari, tornerà ad ospitare tutte le altre merceologie quali abbigliamento, calzature, casalinghi e vari, per un ritorno alla normalità. Una riapertura vincolata alle disposizioni degli organi competenti (Presidenza del Consiglio e Regione Friuli Venezia Giulia) e che dovrà rispettare tutte le linee guida previste; tra queste, l’obbligatorietà da parte dell’utenza e degli operatori di mascherine e guanti, la presenza di gel sanificanti ed il distanziamento. L’Amministrazione comunale è pronta per la piena ripartenza con l’ufficio commercio e la Polizia locale, e in collaborazione con la Protezione civile di San Vito al Tagliamento e il gruppo Vigilanza Volontaria ci saranno controlli e saranno fornite indicazioni nei sei varchi di accesso predisposti dal piano di riapertura.



Il mercato di venerdì porterà con sé l’avvio della fase sperimentale della riorganizzazione degli spazi e delle disposizioni dei banchi. Un tema al centro di un vertice che ha visto impegnati il Sindaco, l’Assessore alle Attività produttive, rappresentanti di ASCOM e degli ambulanti, responsabili della sicurezza e del commercio, per definire e presentare una nuova mappa della disposizione delle bancarelle. “Gli interventi anti-Covid19 ci hanno portato a lavorare a questa rivoluzione positiva che coincide con la piena ripartenza del mercato generale prevista per venerdì 22 maggio - afferma il Sindaco Di Bisceglie -. In questi giorni, sono state analizzate diverse soluzioni per riaprire completamente in sicurezza, tenendo oltremodo conto del cantiere in corso in via Amalteo”.E’ così emerso un progetto “obbligato”di riorganizzazione, illustrato alle associazioni di categoria, che ha l’obiettivo di rispettare i nuovi dettami sulle distanze e sulla sicurezza, allargare le maglie della partecipazione a tutti gli operatori ma soprattutto offrire all’utenza un mercato necessariamente ordinato, con la suddivisione dei banchi in spazi ridisegnati più ampi e sicuri, con adeguate vie d’emergenza. La novità principale è la presenza di bancarelle fuori dalle Fosse, per tutta via Roma, che sarà dunque chiusa al traffico veicolare nel corso della mattinata. Le bancarelle saranno distribuite poi su via Bellunello, l’intera via Altan, piazza del Popolo, piazzetta Pescheria, via Dante (dall’intersezione tra via Marconi, dove invece non ci saranno, fino al parcheggio multipiano), tutta via Manfrin e piazzale Zotti.