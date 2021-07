Riparte l'attività dell'Arma Aeronautica di Gorizia

Si è svolta nella sede della Sezione di Gorizia dell’Associazione Arma Aeronautica l’Assemblea generale dei soci, dopo la sosta forzata dovuta alla pandemia. Il presidente colonello Claudio Macrini ha relazionato sulle iniziative già programmate. Sono proseguiti i contatti con la Soprintendenza del Fvg per la salvaguardia dell’aeroporto con altri vincoli riguardanti la statua di Amedeo duca d’Aosta (nella foto) e il Lapidario del I e IV Stormo ricomponente finalmente l’unitarietà dell’intera area aeroportuale sottoposta a vincolo.

Sono continuati i contatti con gli Istituti scolastici Pacassi/Galilei e Max Fabiani di Gorizia e con la Sezione dell’Istituto Nautico Tommaso di Savoia di Trieste per verificare la possibilità di svolgere attività formativa dal prossimo anno nell’ambito delle attività previste per il Centenario dell’Aeronautica Militare. Da settembre riprenderanno i corsi di cultura aeronautica che, in passato, hanno dato risultati interessanti.

“Nella collaborazione con altre associazioni d’arma, il sodalizio goriziano ha dato valido sostegno, consentendo a titolo gratuito al rientro in Italia di beni appartenuti a nostri Caduti in Russia”, spiega il presidente. “Un supporto fondamentale è stato dato dalla nostra Sezione di Pordenone che ha consentito la riconsegna ai parenti del piastrino del Soldato Bruno Manfrin deceduto nel 1942. Inoltre, sono state segnalate alla Presidenza Nazionale le precarie condizioni di alcuni Cippi e Tombe nei vari Cimiteri che necessitano di manutenzione, compresa quella del comandante pilota Medaglia d’Oro Adolfo Rebez”.