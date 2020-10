Riparte la 'scuola per l’ambiente' di Arpa Fvg

Inizierà martedì 20 ottobre il nuovo ciclo di seminari della Scuola per l’Ambiente di Arpa Fvg. “La Scuola – fa sapere il Direttore generale dell’Agenzia, Stellio Vatta - è una proposta formativa avviata nel 2016 che punta ad approfondire le molteplici tematiche ambientali di interesse dei tecnici degli enti locali, dei professionisti, delle associazioni di categoria e delle imprese.”



Nella Scuola le competenze di Arpa sono messe a disposizione delle diverse categorie professionali, per affrontare in modo condiviso, congiunto e sinergico gli aspetti operativi e procedurali della complessa normativa ambientale, puntando su innovazione, ricerca e sperimentazione, con esempi e pratiche significative per uno sviluppo sostenibile del territorio.



“Complessivamente – rileva il direttore generale Arpa – nel periodo 2016-2019 la Scuola ha erogato 32 corsi della durata di 4 ore ciascuno, raggiungendo oltre 1.300 partecipanti e registrando un elevato gradimento. Le tematiche affrontate nei seminari sono state molteplici: dal radon alle fonti di inquinamento atmosferico, dalla gestione dei rifiuti alla biodiversità, dalla qualità delle acque ai pollini”.



Nel 2020, anche a seguito del fenomeno pandemico, la Scuola erogherà 12 corsi gratuiti integralmente in modalità FAD (Formazione a Distanza), avvalendosi della collaborazione e delle competenze dello IAL del Friuli Venezia Giulia. I formatori saranno i tecnici di Arpa FVG, eventualmente affiancati da colleghi di altre amministrazioni regionali. I corsi gratuiti della durata di 2 ore ciascuno, dalle ore 10 alle ore 12, prenderanno avvio il 20 ottobre per concludersi il 3 dicembre. Nel primo seminario di martedì 20 ottobre verrà affrontato il tema della presenza del Radon in Friuli Venezia Giulia e delle azioni di prevenzione e risanamento (corso base).Tra gli altri argomenti da segnalare, le linee guida regionali sul Deflusso Minimo Vitale, i pollini, la gestione dei rifiuti, la biodiversità e il biomonitoraggio, il progetto prepAIR, le linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche, le emissioni in atmosfera.Ulteriori informazioni sui seminari e sulle modalità di iscrizione son presenti nelle pagine web di Arpa (http://www.arpa.fvg.it/cms/hp/primopiano/Scuola-per-lambiente-Arpa-FVG.html) e IAL (http://www.ialweb.it/news/i-nuovi-seminari-online-di-scuola-per-lambiente-arpa-fvg-09-2020).

Calendario dei seminari ARPA FVG

20/10/2020

Radon: caratteristiche, distribuzione sul territorio ed azioni di prevenzione e risanamento (corso base)

docente: Concettina Giovani

22/10/2020

Radon: caratteristiche, distribuzione sul territorio ed azioni di prevenzione e risanamento, approfondimenti e aggiornamenti (corso avanzato)

docente: Concettina Giovani

27/10/2020

Le linee guida regionali per i piani di monitoraggio delle derivazioni d’acqua e per la determinazione sperimentale del Deflusso Minimo Vitale- DMV (agg. 2020)

docenti: Elisa Zanut , Federica Lippi

29/10/2020

Pollini e pianificazione del verde urbano

docenti: Francesca Tassan-Mazzocco, Pierluigi Verardo, Francesco Panepinto

10/11/2020

Gestione dei rifiuti: ruolo dell’ARPA FVG nei processi ispettivi e nuovi aggiornamenti normativi

docenti: Giovanni Cherubini, Carlo Viola, Davide Torassa

12/11/2020

Gestione dei rifiuti: ruolo dell’ARPA FVG nei processi ispettivi e nuovi aggiornamenti normativi

docenti: Giovanni Cherubini, Carlo Viola, Davide Torassa

17/11/2020

Dalla biodiversità al biomonitoraggio: il legame tra ambiente e salute

docenti: Nicola Skert, Anna Carpanelli

19/11/2020

Dalla biodiversità al biomonitoraggio: il legame tra ambiente e salute

docenti: Nicola Skert, Anna Carpanelli

24/11/2020

Progetto comunitario prepAIR: la qualità dell’aria nel bacino padano.

docenti: Giovanni Bonafé, Francesco Montanari, Fulvio Stel

26/11/2020

Modelli matematici per la tutela dell’ambiente: princìpi, servizi disponibili, casi d’uso

docenti: Giovanni Bonafè, Irene Gallai, Dario Giaiotti, Francesco Montanari, Alessandra Petrini

1/12/2020

Linee guida per il trattamento delle acque reflue domestiche e assimilate

docenti: Giorgio Stefanelli, Fabiano Turoldo

3/12/2020

Le emissioni in atmosfera: una gestione consapevole dei sistemi di monitoraggio in continuo

docenti: Claudio Giorgiutti, Erica Fogal