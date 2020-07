Riparte la promozione turistica a Monfalcone con l’apertura al pubblico dell’ufficio IAT in via Sant’Ambrogio 21 a partire da venerdì 3 luglio, 7 giorni su 7, con orario così articolato: lunedì e martedì dalle 14.30 alle 20.00, mercoledì dalle 9.00 alle 13.00, venerdì e sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 20.00, domenica dalle 10.00 alle 13.00.

L’attività dello IAT – gestita dalla Pro Loco insieme al Servizio Attività Culturali del Comune di Monfalcone, d’intesa con PromoTurismoFVG – è finalizzata alla promozione del territorio con l’obiettivo di valorizzare la città di Monfalcone, potenziando e qualificando i servizi di accoglienza turistica. Fra i suoi compiti, la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, architettonico e ambientale; l’ampliamento dell’offerta culturale con l’organizzazione sistemica di eventi di spessore e realizzati in sinergia con le attività produttive; l’offerta di un supporto informativo completo per i turisti; l’assistenza agli utenti, cittadini e turisti, nell’utilizzo di servizi informativi; la promozione della FVGcard, del servizio Roccabus (che collegherà da metà luglio la Fortezza alla città); la creazione di percorsi turistici didattici; l’organizzazione di mostre e eventi temporanei all’interno dei contenitori culturali; la creazione di pacchetti turistici ad hoc da veicolare a livello nazionale e internazionale in modo da posizionare il brand Monfalcone.



Lo IAT è un punto di accoglienza turistica qualificato per la promozione della città in generale e in particolare di alcuni centri di attrazione: Museo della Cantieristica, Centro Visite di Panzano, Rocca, Percorso della Grande Guerra, Terme Romane, Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, Litorale di Marina Julia e Marina Nova. Con un’attenzione agli sport nautici, alle piste ciclabili, al turismo attivo, nonché alla promozione degli eventi di richiamo turistico. Uno sportello cui rivolgersi per ottenere informazioni sul patrimonio storico-architettonico cittadino, sui musei e sulle strutture ricettive e sulle attività commerciali, ma anche un luogo dove elaborare e promuovere pacchetti turistici, organizzare visite guidate ed esperienze enogastronomiche, proporre escursioni bike e nordic walking, proporre incentive con Tour operator italiani e stranieri per far conoscere le potenzialità del territorio.“L’Ufficio IAT vuol essere anche una casa per le tante Associazioni che operano a Monfalcone“– sottolinea il Presidente della Pro Loco Franco Miglia – “dove possano illustrare e far conoscere al pubblico le loro iniziative culturali, i loro eventi e le loro manifestazioni, d’interesse sicuramente anche turistico”.