Riparte la scuola, a Lignano incontro online

Dopo un lungo periodo di sospensione, finalmente è ricominciata la scuola. Un rientro particolare quest’anno, con regole nuove ma semplici, condivise con tutta la comunità lignanese. Di questo si parlerà venerdì 18 settembre alle 20.30 in un incontro in streaming a cui prenderanno parte: l'Assessore all'Istruzione Ada Iuri, la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo - "G. Carducci" Prof.ssa Gabriella Zoschg, il dirigente Scolastico dell’ ISIS E. Mattei - ITET Savorgnan di Brazzà Prof. Luca Bassi, la Coordinatrice Pedagogica Codess Elena De Lucia, la Coordinatrice Operativa Codess Lorena Ramoni, la Coordinatice pedagogica FISM per la Scuola Infanzia Andretta Martina Snidarcic, la Coordinatrice per la Scuola Infanzia Andretta Chiara Mazzonetto, la Responsabile del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda Sanitaria ASUFC Dott.ssa Silvana Buzancic, una rappresentanza dei pediatri di libera scelta che operano sul territorio lignanese: la dott.ssa Elsa Barth , il dott. Aakel Abbas e la dott.ssa Marzia Contardo.

Per assistere alla riunione basterà collegarsi al seguente link. Per sottoporre in anticipo domande a cui sarà data risposta in diretta basterà collegarsi al seguente link (da qualsiasi dispositivo, anche cellulare), entro le 16 del 18 settembre. Sarà una occasione unica per fugare ogni dubbio sul nuovo anno scolastico. Non mancate!