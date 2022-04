Ripartenza, dopo l’emergenza ricomincia la festa

Con la fine dello stato di emergenza si può ricominciare a fare festa. Le prime a scendere in pista sono le 220 Pro Loco del Friuli-Venezia Giulia, costrette a fermarsi per due anni, quando la maggior parte delle associazioni non ha pianificato neanche le più tradizionali sagre paesane. Poche le eccezioni, che hanno comunque organizzato eventi in formato ridotto nel 2020 e nel 2021. Erano troppe le norme da seguire riguardo l’emergenza Covid-19, tra distanziamenti, barriere, sanificazioni, mescherine e controllo green pass.

Impossibile attenersi a tutte le disposizioni, soprattutto quando si parla di feste che richiamano migliaia di persone. Adesso la voglia di ripartire è tanta e con l’arrivo della primavera alcune manifestazioni hanno già riempito le piazze. All’aperto le mascherine sono già un lontano ricordo e l’obbligo del green pass cesserà a fine mese. Non è ancora chiaro, se si dovrà comunque indossare la protezione al chiuso, anche se si tratta di un tendone alla sagra del paese.



Dopo aver rinnovato gli statuti, aggiornato le pratiche e formato nuovi volontari, l’unico timore che rimane è quello legato all’impennata dei costi energetici, delle materie prime e del cibo, ma la voglia del mondo del volontariato di tornare a rimettersi in gioco è tanta. E, soprattutto, è necessario raggruppare le truppe anche perché, dopo due anni di stop forzato, pure i più attivi organizzatori hanno perso l’entusiasmo. Questa è la preoccupazione principale di molti presidenti di Pro Loco che abbiamo intervistato in queste pagine.L’amore per le feste tradizionali dei loro paesi rimane tanto, ma purtroppo alcuni volontari hanno perso interesse nell’organizzare festeggiamenti, concerti e piatti da servire, anche rispettando le nuove regole. Per mantenere i contatti, il comitato regionale delle Pro Loco ha approfittato comunque di questi due anni per fornire ai volontari consulenze e formazione, anche attraverso lo sportello Sos eventi Fvg che è sempre a disposizione anche delle altre associazioni del Friuli Venezia Giulia.