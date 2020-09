Ripartiamo dalle vicinie

La storia è come Paganini, non si ripete. Ma dalla storia si possono ricavare utili suggerimenti e valide ispirazioni per il futuro. È il caso delle vicinie, che costituiscono un modello di gestione del territorio che andrebbe preso in considerazione perché i paesi, quando erano vicinie, si caratterizzavano per due elementi: una forte idea dell’identità, come valore costitutivo del paese, e la gestione in comune delle risorse locali.



Proprietà collettive

La gestione comune di boschi e prati di proprietà della vicinia e non dei singoli, legittimava il nome di ‘Comune’ con il quale anche si chiamavano. “Del Comun la rustica virtù” è il sentimento d’identità di cui resta colpito anche il Carducci in ferie a risanarsi con le acque pudie di Arta Terme. L’identità come valore faceva sì che le vicinie elaborassero ognuno una propria variante dialettale. Tanto più marcata la differenza quanto più dovevano collaborare, come tra Imponzo e Illegio: due paesi costretti a collaborare nella gestione della Pieve di San Floriano, ma separati da due modi di parlare così diversi. Perché l’identità non è contrapposizione. Anche sul piano individuale è il complesso di inferiorità che porta allo scontro nel confronto.



Il coordinamento

Fonte della comunità

Sentirsi superiori nella propria diversità e identità di paese, marcata dalla diversità linguistica, faceva sì che le vicinie si potessero confrontare senza difficoltà all’interno del Quartiere, l’organizzazione di vallata che riuniva le vicinie, o della Università della Carnia che riuniva i quattro Quartieri.Per il futuro si potrebbe ripartire proprio da questo modello, della ricostruzione dei paesi che si uniscono a dar vita alla Comunità.Il disastro sociale causato da Napoleone, con la sostituzione delle vicinie con i moderni Comuni, è stato in qualche modo ripetuto nel secondo dopoguerra nell’idea della Comunità della Carnia che avrebbe potuto salvare i paesi. Prevalse il modello top down di una organizzazione calata dell’alto, l’identità dei paesi si è sfarinata in una identità carnica tanto mitica quanto inconsistente.Per rimediare, per il futuro si potrebbe ricorrere al modello opposto, bottom up, dal basso dei singoli paesi, delle singole frazioni, favorendo un processo che in qualche parte mi pare di aver già visto in atto.Ho partecipato recentemente all’inaugurazione di una fontana recuperata e restaurata nella frazione di Ludario di Rigolato. Era la struttura attorno alla quale vivevano i paesi: le donne ad attingere, il bestiame ad abbeverarsi. Oggi il restauro può avere solo un valore simbolico non funzionale, ma è attorno a questi simboli, a questo passato assunto a valore simbolico che potrebbero riprendere vita i paesi, dando un valore aggiunto, in qualche modo un valore esistenziale, alla scelta di restare a vivere in un paese. Bere identità di paese per dare un senso più vero e più vivo alla propria identità personale. Per questo potrebbe avere un senso ripartire dalle vicinie, immaginando una Carnia di paesi in rete che sperimentano lo sharing: la condivisione nella gestione dei servizi.