Ripartono da Lignano le selezioni di Miss Italia in Fvg

Dopo il lungo stop causato dal Covid-19 riprendono, anche in Friuli Venezia Giulia, le selezioni di Miss Italia. Il primo appuntamento in regione è fissato per le 18 di mercoledì 19 agosto al Parco Termale “Riviera Resort” a Lignano Sabbiadoro dove, tra le suggestive piscine, sfileranno le candidate al titolo di Miss Riviera Resort.

“Dopo il via libera arrivato dall’organizzazione nazionale del concorso", dichiara Paola Rizzotti titolare dell’agenzia Modashow.it esclusivista regionale, "abbiamo deciso di ricominciare con la carica, l’entusiasmo e la determinazione di sempre ma con le dovute precauzioni in più osservando, in particolare, le regole imposte dalla situazione sanitaria. La decisione di riprendere con le selezioni è nata anche dalla forte spinta che ci è arrivata dalle ragazze che in queste settimane ci hanno fatto capire quanto anche loro ci tenessero a partecipare al concorso quasi, questo gesto, in qualche modo dimostrasse un ritorno alla normalità!”.

Madrina della selezione di mercoledì, presentata da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, sarà Jennifer Pavesi, Miss Friuli Venezia Giulia 2019.

A Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 e i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, telefonare o inviare un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti su “Miss Italia” in Regione sono disponibili sulla pagina facebook ed Instagram Miss Italia Friuli Venezia Giulia oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it