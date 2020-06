Ripartono i corsi alla Scuola Mosaicisti del Friuli

Conoscere facendo: ecco lo spirito che ispira la Scuola Mosaicisti del Friuli nell’organizzare i corsi brevi di mosaico. Sotto la guida di maestri qualificati chiunque, studioso, appassionato, hobbista, può cimentarsi con martellina e tessere e comporre il proprio mosaico, comprendendo così quali siano le regole tecniche e stilistiche alla base di questa antica e nobile arte.

I corsi si svolgono nei laboratori della Scuola Mosaicisti del Friuli che fornisce tutto il materiale necessario all’esecuzione del mosaico e garantisce il rispetto di quei parametri di sicurezza per la salute richiesti in questo particolare momento storico.



Deciso il soggetto e la tecnica di lavorazione, romana, bizantina o contemporanea, grazie ai consigli del maestro mosaicista e alla possibilità di scegliere tra alcuni modelli proposti (ma si può anche presentare dei propri disegni da sviluppare), ci si cimenta subito nel taglio e nella preparazione delle tessere con l’uso della martellina tradizionale. Segue poi la composizione dei soggetti con posa diretta, lo studio degli andamenti e dei colori. Non mancano momenti di riflessione durante il lavoro, qualche annotazione sulla storia del mosaico e sui suoi protagonisti, una visita completa alla Scuola commentando le opere che decorano aule e corridoi.



La durata di un corso breve è di quattro giorni che includono sempre un fine settimana. In calendario diversi appuntamenti che coprono il periodo estivo e autunnale: corsi brevi, ma anche corsi più approfonditi di un’intera settimana e il corso dedicato alle famiglie dove vi possono partecipare i bambini dai 5 anni in su (per gli altri corsi invece l’età minima per iscriversi è 14 anni). Garantendo la presenza di almeno 5 persone la Scuola può strutturare anche dei corsi personalizzati a seconda delle esigenze dei gruppi interessati.

Si riparte il 2 luglio con un corso breve, a seguire il 16, il 20 e il 27 per citare solo le date del prossimo mese.



Non è richiesta alcuna formazione pregressa né abilità nel disegno, bastano entusiasmo e voglia di sperimentare. Il mosaico realizzato durante il corso diventerà un’opera da esporre a casa o in ufficio, ricordo di un’esperienza artistica e umana e, chissà, forse primo risultato di una nuova passione da coltivare.

Tutte le informazioni sui corsi e sulle modalità di iscrizione si possono trovare sul sito della Scuola Mosaicisti del Friuli alla pagina Corsi brevi https://scuolamosaicistifriuli.it/corsi-brevi o scrivendo a info@scuolamosaicistifriuli.it.