Ripartono i corsi della Scuola Merletti

Dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza Covid, la prossima settimana riprenderanno le lezioni dei corsi organizzati dalla Scuola Merletti di Gorizia, sia quelli ordinari nel capoluogo isontino sia quelli divulgativi a Trieste, Udine, Pordenone, Staranzano, Aiello del Friuli e Torviscosa.



A oggi sono ancora disponibili posti soltanto per i corsi divulgativi nelle sedi di Trieste, Udine, Staranzano e Aiello del Friuli. Per informazioni e iscrizioni: scuola-merletti@regione.fvg.it; oppure 0481.385361 – 385362. I corsi si terranno nel rispetto della normativa vigente anti-Covid, pertanto alle allieve verrà richiesto di esibire il Green Pass rafforzato.



In questi ultimi mesi, tra l’altro, è in corso l’iter che porterà all’incorporazione della Fondazione Scuola Merletti nell'Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia – ERPAC FVG, come previsto dalla legge regionale n. 13 del 2021.