Ripartono i corsi estivi di Hattiva Lab

Anche questa estate Hattiva Lab propone un importante servizio molto richiesto dalle famiglie: “Summer school”, “Summer lab”, “App…prendo” sono i corsi in partenza a fine agosto dedicati a bambini e ragazzi in cerca di un metodo di studio efficace.

I docenti della onlus - educatori formati ed esperti di apprendimento - insegneranno nuove strategie e tecniche per trovare e migliorare il personale metodo studio in vista del prossimo anno scolastico; ampio spazio viene dato anche alla gestione dell’ansia, che spesso incide sui risultati scolastici. I corsi rientrano nella misura di sostegno alle famiglie della Regione “Dote famiglia" a cui si accede tramite la Carta Famiglia minori 0-18 anni. Scadenza iscrizioni: 15 luglio. Segreteria organizzativa: Giulia Mulinaris - segreteriacorsi@hattivalab.org - tel. 0432-294417.

“Summer School” si rivolge ai bambini delle classi quarte e quinta della primaria e della scuola secondaria di primo grado; si terrà da lunedì 22 a venerdì 26 agosto e da lunedì 29 agosto a venerdì 2 settembre, dalle 9 alle 12.30.

Organizzazione e pianificazione di materiali e tempi di lavoro, consapevolezza dei propri stili cognitivi e di apprendimento, tecniche di memorizzazione ed elaborazione delle informazioni, strategie per incrementare l’attenzione e la gestione degli aspetti emotivo-motivazionali, strategie per prendere appunti, tecniche di esposizione orale anche attraverso l'uso di strumenti tecnologici, sono alcuni dei contenuti del corso “Summer Lab” dedicato a studenti della scuola secondaria di secondo grado (o che la frequenteranno da settembre). Si svolgerà da lunedì 22 a venerdì 26 agosto dalle ore 9 alle 12.30.

“APP…prendo” è un corso speciale che prevede la presenza dei genitori. Verte sull’utilizzo degli strumenti compensativi e sul metodo di studio per allievi con diagnosi di disturbo dell’apprendimento nell’area della lettoscrittura (dislessia, disortografia, disgrafia). A seguito di una diagnosi di DSA non sempre è semplice capire come muoversi per aiutare i bambini e i ragazzi (iscritti a settembre alla classe 5° della scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado) a trovare il loro metodo di studio e a raggiungere così il successo scolastico. Hattiva Lab si propone di accompagnare i bambini/ragazzi e le loro famiglie nella scoperta della conoscenza e dell’uso degli strumenti compensativi, digitali e non.

Il corso di svolgerà il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18 da lunedì 22 agosto a venerdì 2 settembre; il 26 agosto e il 2 settembre è prevista la partecipazione di un genitore. La spesa potrà essere detratta in sede di dichiarazione dei redditi, in quanto la fattura sarà emessa nell’ambito delle prestazioni sanitarie erogate da “Spazio Crisalide” Centro clinico multidisciplinare integrato per la valutazione e l'intervento in età evolutiva).

Già chiuse, invece, le iscrizioni a “Studiamo insieme - supporto ai compiti estivi”, 12 incontri rivolti a studenti di tutte le età.