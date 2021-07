Ripartono le selezioni in Friuli per il titolo di bellezza Miss Mondo. In programma già due tappe, organizzate dall'agenzia Mecforyou: l'8 luglio al Parco a Tavagnacco e il 16 luglio ad Aviano. Questi concorsi sono validi per il titolo italiano 2022, mentre quello del 2021, causa Covid, vedrà la vincitrice alla finale in programma il prossimo 26 settembre.